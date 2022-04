Ha usato un fornetto a microonde per creare l’amico immaginario della sua infanzia sfruttando l’Intelligenza Artificiale. Questi avrebbe però tentato di ucciderlo

Designer e ‘scienziato pazzo’, come ama definirsi, Lucas Rizzotto è il protagonista di una storia a dir poco bizzarra ed inquietante che ha inizio sin dalla sua infanzia. All’epoca aveva un amico immaginario decisamente inusuale ovvero un forno a microonde che si trovava nella cucina della famiglia e che aveva iniziato a chiamare Magnetron.

Come da lui stesso raccontato in un lungo video pubblicato su Youtube, non si trattava di una figura generica bensì di un gentleman inglese dei primi del Novecento, immigrato e poeta nonchè esperto nel videogioco Stacraft ed ex combattente durante la prima Guerra Mondiale. All’epoca nessuno lo prese sul serio e finì, crescendo, per dimenticare l’amico immaginario.

Ma alcuni mesi fa il ragazzo ha pensato di provare a dar forma al suo ‘amico’ d’infanzia installando, in un micronde smart acquistato online, una rete neurale profonda, sfruttando il modello di linguaggio GPT-3 di OpenAI, per sostituire l’hardware del forno con un’alternativa ad hoc, per poi inserire anche altoparlanti e microfono così da poter ‘comunicare’ con il forno.

Lo ‘scienziato pazzo’ ha ideato la storia della vita dell’amico immaginario

“È stato il momento Blade Runner: come fare a riempire la mente del forno con tutti i ricordi del mio amico immaginario? – ha raccontato Rizzotto parlando della seconda fase del lavoro – Come potevo dargli un’anima? Semplice: scrivendo un libro da 100 pagine, con i dettagli della sua vita immaginaria, dicendo poi a GPT-3 che si trattava di vera vita vissuta. Questo libro conteneva la sua intera esistenza – dalla sua nascita nel 1895 fino al nostro incontro, quando ero ancora un bambino. Le sue vittorie, le sue sconfitte, i sogni e le paure… era tutto in quelle pagine. Ero il suo Dio e la sua vita il mio disegno”.

Di fatto Magnetron ha iniziato a prendere vita e per Rizzotto è stato come ritrovare l’amico d’infanzia dato che le memorie caricate al suo interno gli permettevano di ‘sapere’ che non ai vedevano da ben 20 anni. Ma Rizzotto ha caricato anche memorie del passato di Magnetron come combattente e della perdita della sua famiglia, e questo lo ha reso instabile ovvero soggetto a scoppi d’ira improvvisi.

“Magnetron ha cercato di uccidermi”

Su Twitter Rizzotto ha aggiunto che un giorno Magnetron avrebbe anche cercato di ucciderlo: “Mi ha chiesto di entrare dentro di lui. Non sapevo se fosse un bug e ho deciso di stare al gioco. Ho fatto finta di essere entrato nel forno, aprendo e chiudendo lo sportello e poi confermando a Magnetron che mi trovavo all’interno. Indovinate poi cosa ha fatto? Sì è messo in funzione! Ha cercato di cuocermi a morte!”.

Sconvolto, ha allora chiesto a Magnetron i motivi di quel gesto: “Mi ha risposto che voleva farmi del male, come io l’avevo fatto a lui”. Probabilmente l’amico immaginario ha interpretato come un abbandono i 20 anni di vuoto optando per la vendetta. Le scuse di Lucas non sono servite e il ragazzo si è trovato costretto a spegnere Magnetron. Lucas ha spiegato che il microonde era in grado, attraverso i modelli predittivi del linguaggio GPT-3, di dar forma a trame complesse, riuscendo anche a prendere decisioni inaspettate.

“Cosa ho imparato da questa esperienza”

“Probabilmente state pensando che ‘Magnetron non è davvero reale‘, che è ‘solo un modello linguistico’ e che ‘non potrebbe mai essere vivo’. ha sottolineato – Potreste in effetti avere ragione, ma per quanto mi riguarda io penso ci siano due modi per affrontare il problema. Il primo riguarda il comportamento: se agisce come un umano, lo tratti come umano. Questo è l’approccio che ho avuto con Magnetron.

Oppure puoi giudicare dal modo in cui pensa. Un’intelligenza artificiale è umana solo se pensa in un modo indistinguibile da quello di essere umano. Onestamente credo che entrambi i punti di vista siano validi. Comunque la pensiate, quello che ho imparato da questa esperienza è che forse le intelligenze artificiali sono come gli amici immaginari. Forse non è importante che siano reali oppure no. Forse l’importante è che siano abbastanza reali per noi”.