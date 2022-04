Uomini e Donne, grave lutto per un ex tronista: “Un esempio di vita”

È scomparsa la nonna paterna di Fabio Colloricchio, ex tronista e corteggiatore del programma condotto da Maria de Filippi.

Momento privato molto triste per l’ex tronista e corteggiatore di ‘Uomini e Donne’, Fabio Colloricchio. Il 32enne italo-argentino, infatti, ha perso la sua amata nonna paterna Antonia.

Una perdita immensa per l’ex tronista del fortunato programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5. La nonna del ragazzo si è ammalata improvvisamente ed è scomparsa nel giro di pochi mesi. Fabio è volato in Argentina, terra nella quale la donna viveva, per salutarla per l’ultima volta.

È stata la sua compagna, l’influencer Violeta Mangrinan, a dare l’annuncio sui social network. A luglio Fabio e Violeta diventeranno genitori della loro prima figlia, la quale sarà chiamata Gala. Nonna Antonia non potrà conoscere la bimba e diventare, quindi, bisnonna.

La donna è stata ricordata con dolci parole dalla compagna di Fabio, Violeta Mangrinan, su Instagram. Questo il contenuto del messaggio: “Grazie per tutti i messaggi di sostegno che state inviando a Fabio. Purtroppo sua nonna non ha più resistito, è un angelo salito in cielo e da lì si prenderà cura di noi e ci guiderà. Sono sicura che una parte di lei vivrà in Gala e che la proteggerà”.

Fabio e Violeta si sono conosciuti a ‘Superviventes’, l’Isola dei Famosi spagnola, e fra pochi mesi saranno legati dalla nascita della loro figlia Gala. Oggi Fabio vive in Spagna e non avrebbe mai voluto ricevere la notizia della morte della nonna paterna Antonia.

Dolcissimo il ricordo di Fabio Colloricchio su Instagram. Il ragazzo ha scritto un post molto toccante, accompagnato da una foto della nonna insieme a lui quando era piccolo. Fabio ha ringraziato la nonna delle sue attenzioni verso tutta la famiglia durante tutti questi anni. Un vero e proprio esempio di vita, dal quale Fabio ha attinto.

Questo il messaggio toccante scritto da Fabio Colloricchio sulla sua pagina Instagram in ricordo della nonna scomparsa: “È un peccato che non potrai incontrare ‘galita’ ma so che sarai sempre qui con noi, ti voglio bene nonna. Finalmente incontrerai di nuovo tuo zio. Grazie per esserti presi cura di tutti! Lei è un esempio di vita”.

Fabio, che nella vita oggi è diventato personal trainer e modello, farà ritorno in Spagna, e precisamente a Madrid, subito dopo i funerali della nonna. Qui vive in compagnia di Violeta Mangrinan da qualche anno.

Come detto, i due si sono conosciuti nel 2019 nel reality show ‘Superviventes’. Fin da subito è scoppiata la passione. Infatti, già durante il programma le telecamere hanno colto i due in atteggiamenti ‘hot’. Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati.