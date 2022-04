Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la trentaquattresima giornata

Trentaquattresima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Il Milan vince al novantaduesimo contro la Lazio; l’Inter batte la Roma.

Il trentaquattresimo turno del massimo campionato di calcio italiano si è aperto sabato pomeriggio alle 15 con due match in contemporanea. L’Atalanta di Gasperini ha sconfitto in trasferta il Venezia con il punteggio di 1-3, tornando a conquistare punti dopo un periodo molto complicato. I bergamaschi sono andati a segno con le reti di Pasalic, Zapata e Muriel; di Crnigoj il gol della bandiera del Venezia. I lagunari sono sempre più vicini al ritorno nella serie cadetta.

Il Torino, invece, ha sconfitto per 2-1 lo Spezia, grazie a una doppietta del serbo Lukic. Gli ospiti hanno accorciato le distanze nel finale grazie a un rigore realizzato da Manaj.

Continua il momento magico dell’Inter di Simone Inzaghi che a San Siro batte per 3-1 la Roma dell’ex Mourinho nel match delle 18. Triplice vantaggio dei nerazzurri firmato Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez; gol della bandiera dei giallorossi siglato dall’armeno Mkhitaryan.

Alle 20.45 Verona e Sampdoria hanno pareggiato per 1-1. Blucerchiati in vantaggio con Ciccio Caputo, ma ripresi nel secondo tempo dalla rete di Caprari. La Sampdoria dovrà ancora lottare per conquistare la salvezza, vista la rincorsa nelle retrovie di Genoa e Salernitana. Il prossimo turno il derby Samp-Genoa promette scintille.

Alle 12.30 di domenica la Salernitana ha battuto 2-1 la Fiorentina in uno stadio Arechi gremito. I padroni di casa hanno conquistato i tre punti grazie alle reti di Djuric e Bonazzoli; i toscani avevano momentaneamente pareggiato con il gol di Saponara. Momento d’oro per i campani, giunti alla terza vittoria consecutiva e alla ricerca di una salvezza che avrebbe del clamoroso.

Clamoroso ko del Napoli a Empoli alle 15. I ragazzi di Spalletti vanno sullo 0-2 con Mertens e Insigne, ma vengono raggiunti e superati dalla rete di Henderson e dalla doppietta di Pinamonti. I partenopei abbandonano definitivamente la lotta per lo scudetto.

Pareggio per 2-2 fra Bologna (gol di Hickey e Sansone) e Udinese (reti di Udogie e di Success) nell’altro match delle ore 15.

Successo importantissimo del Genoa per 1-0 contro il Cagliari. Il Grifone ha avuto la meglio dei sardi grazie a un gol di Badelj a pochi minuti dal termine. Il Genoa è ora a -3 dall’ultimo posto salvezza occupato proprio dal Cagliari.

Importantissimo successo in extremis del Milan all’Olimpico contro la Lazio. I rossoneri, dopo essere passati in svantaggio subito (rete di Immobile per la Lazio), si sono imposti per 1-2, grazie ai gol di Giroud a inizio ripresa e di Tonali al novantaduesimo. Il Milan resta a +2 sull’Inter in attesa del recupero dei nerazzurri a Bologna in programma mercoledì sera.

Nel ‘Monday Night’ la Juventus ha fatto un passo decisivo per il quarto posto valido per l’accesso in Champions. I bianconeri hanno avuto la meglio del Sassuolo in trasferta per 1-2. Vantaggio dei padroni di casa con Raspadori e rimonta della Juve firmata Dybala e Kean.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 34ª GIORNATA: Torino-Spezia 2-1; Venezia-Atalanta 1-3; Inter-Roma 3-1; Verona-Sampdoria 1-1; Salernitana-Fiorentina 2-1; Bologna-Udinese 2-2; Empoli-Napoli 3-2; Genoa-Cagliari 1-0; Lazio-Milan 1-2; Sassuolo-Juventus 1-2.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Milan 74, Inter 72, Napoli 67, Juventus 66, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina 56, Atalanta 54, Verona 49, Sassuolo 46, Torino 43, Udinese 40, Bologna 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Genoa 25, Salernitana 25, Venezia 22.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 26, Vlahovic (Juventus) 23, Lautaro Martinez (Inter) 16, Simeone (Verona) 16, Abraham (Roma) 15, Berardi (Sassuolo) 14, Scamacca (Sassuolo) 13, Dzeko (Inter) 13.