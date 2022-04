Una città sconvolta, feroce predatore semina panico e attacca un poliziotto – il VIDEO è agghiacciante

Attimi di terrore per le strade di una città, un leopardo ha seminato il panico tra i residenti e ha anche aggredito un poliziotto

Trovarsi faccia a faccia con un leopardo nel bel mezzo di una città. È quanto accaduto ad uno sfortunato poliziotto che non ha potuto evitare l’attacco dell’animale, in fuga tra le strade cittadine e decisamente non facile da fermare. La vicenda si è verificata in una città iraniana nel nord del Paese, Qaemshahr, dove numerosi residenti hanno vissuto attimi di puro terrore e alcuni di essi hanno anche rischiato di finire sulla traiettoria dell’animale in fuga.

Il video mostra il leopardo in piedi su una banca

Secondo quanto riferito dai media locali l’animale, che appartiene ad una specie protetta, era con tutta probabilità detenuto illegalmente da un residente al quale sarebbe sfuggito iniziando ad aggirarsi pericolosamente tra le strade cittadine ma non solo. Come è possibile osservare in alcuni video realizzati dai testimoni spaventati e preoccupati, ad un certo punto l’enorme felino ha raggiunto la parte anteriore di un condominio mettendosi in piedi proprio sopra ad una banca ed iniziando a ringhiare e soffiare, chiaramente sulla difensiva.

Poi, decisamente spaventato, ha fatto un improvviso balzo a terra iniziando a fuggire in strada, e nel filmato è possibile vedere anche diversi residenti terrorizzati fuggire a gambe levate nella speranza di non trovarsi faccia a faccia con l’animale. È stato Kamyar Valipour, portavoce della protezione ambientale della provincia, a spiegare che poco dopo il leopardo ha aggredito un agente, ferendolo. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero stabili ma è inevitabilmente sotto shock.

Si tratta di una specie in via di estinzione

Fortunatamente sul posto sono intervenuti diversi esperti in questo genere di animali e sono riusciti a catturare il leopardo, in seguito trasportato in un rifugio per la fauna selvatica a Semeskandeh, nella stessa regione. Lo ha confermato all’agenzia Irna lo stesso Valipour. Sul caso è stata avviata una scrupolosa indagine da parte delle autorità: quello che si vuole accertare è se l’animale sia entrato nella cittadina passando dalle aree boschive oppure se fosse detenuto in casa o in giardino in modo illegale da una persona ed in quel caso si lavorerà per risalire alla sua identità.

Quello catturato, peraltro, è un leopardo persiano e come sottolineato dall’Unione Internazionale per la conservazione della Natura è una specie in via di estinzione e dunque da preservare.

Altri attacchi di animali selvatici nei giorni scorsi

Se avesse attaccato dei civili le autorità avrebbero presumibilmente dovuto abbatterlo, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Nelle ultime settimane sono stati diversi gli avvistamenti di animali selvatici nelle città iraniane, come riportato dal quotidiano Hamshahri: un orso è stato avvistato e segnalato nella città meridionale di Marvdasht mentre un lupo ha attaccato due anziane a Khalkhal, nel Nord Ovest del paese.