Padre di due figli, il noto attore fa coming out: l’annuncio sui social – ma le cose non stanno esattamente così

Un annuncio improvviso arrivato proprio mentre si trovava davanti ai suoi fan nel corso di una convention, quello del famoso attore della serie tv Supernatural, il quale avrebbe fatto coming out. Poche ore dopo la verità

Avrebbe deciso di fare coming out (o almeno così sembrava) mettendoci la faccia e senza utilizzare i social, bensì parlando da un palcoscenico in occasione di una convention dedicata anche a lui. Si tratta di un attore reso celebre da una serie televisive tra le più amate dal pubblico ovvero Supernatural, il quale già in passato aveva a più riprese in occasione di diverse intervisto manifestato la sua vicinanza alla comunità LGBT e il suo supporto alle loro iniziative.

“Sono bisex”: il coming out sul palco?

Il celebro volto televisivo è salito sul palco parlando proprio ai suoi fan, presenti per l’occasione, e ha esordito dicendo loro “quanti di voi si considerano introversi? E quanti di voi si considerano estroversi? Quanti invece bisessuali? Io sono tutte e tre le cose”. Per molti le sue parole sono state interpretate come coming out in piena regola, l’attore di Supernatural avrebbe così rivelato al mondo la sua bisessualità, un annuncio importante e di grande valenza considerato che il 47enne è stato sposato ed è padre di due figli. Il modo scelto dall’attore per comunicare il suo interesse per le donne e per gli uomini è stato decisamente inaspettato ed i fan hanno reagito positivamente alla sua decisione di rivelar loro il suo orientamento sessuale. Ma poco dopo, questa volta sui social, Misha ha fatto chiarezza.

L’attore di Supernatural chiarisce: “Non sono bisessuale”

Nelle ore successive sulla sua pagina Twitter, l’attore ha però smentito tutto: “Voglio scusarmi profondamente per aver parlato in modo improprio questo fine settimana. A una fan convention nel New Jersey, mentre parlavo con il pubblico ho detto che ero “tutte e tre” le cose: un introverso, un estroverso e un bisessuale”. “La mia intenzione goffa era di smettere di parlare della mia sessualità, ma l’ho buttata giù male e ho capito che è stato visto come se stessi facendo coming out come bisessuale“.

“Questa non era mia intenzione, quindi ho bisogno di correggere il tiro: non sono bisessuale. Capita di essere etero, ma sono anche un feroce alleato e l’ultima cosa che voglio fare è unirmi falsamente alle lotte della comunità LGBTQIA+. Credo e sostengo pienamente che dobbiamo santificare il diritto umano di esprimere onestamente le nostre identità ed essere liberi di amare chiunque scegliamo apertamente”.

“Sono profondamente dispiaciuto per la goffaggine del mio linguaggio. Voglio essere un alleato migliore e mi sento male all’idea che avrei potuto fare qualsiasi cosa per peggiorare le cose. Sto cercando di imparare, di fare meglio e continuerò ad ascoltare. Grazie e mi dispiace, Misha“.

Carriera e vita privata di Misha

L’attore ha origini russe, ucraine e polacche e proprio Supernatural ha fatto accrescere la sua popolarità. Nato nel 1974 ha frequentato l’università di Chicago ma in passato ha fatto anche lavori umili come il carpentiere, ed ha avuto anche l’opportunità, durante la presidenza di Bill Clinton, di lavorare alla Casa Bianca come stagista. In tanti lo ricordano anche nella serie tv Streghe nei panni di un amico delle sorelle Halliwell.

In merito alla sua sfera privata era sposato con la scrittrice Victoria Vantoch, con la quale è fidanzato da molti anni: i due sono convolati a nozze nel 2001 ma dieci anni dopo hanno divorziato. I figli si chiamano Anaximander Collins e Maison Marie Collins e sono nati rispettivamente nel 2010 e nel 2012.