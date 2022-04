Gianluca Grignani, avete visto dove vive? La sua villa milionaria è una delle più belle d’Italia

Dopo l’ultima esibizione al Festival di Sanremo, Gianluca Grignani ha fatto parlare ancora di sé. Ma sapete dove vive il cantante rock italiano dall’animo tormentato e fuori dagli schemi?

Lo avevamo lasciato più di due mesi fa sul palco di Sanremo in coppia con Irama durante la serata cover della kermesse canora. Anche in quell’occasione Gianluca Grignani ha fatto parlare di sé. Irama, infatti, aveva sceso da solo le scale del palco dell’Ariston, malgrado fosse stato annunciato anche il cantante de “La mia storia tra le dita”.

Sono attimi di tensione, si percepisce sul volto del 26enne, arrivato poi quarto con la sua “Ovunque sarai”, ma anche sul volto di Amadeus, confermato per le prossime due edizioni del Festival come direttore artistico e conduttore della gara. Anche in sala il pubblico comincia a mormorare: Dov’è Gianluca Grignani? Cosa è successo? Siamo tornati indietro nel tempo con Bugo e Morgan, parte seconda?

Intanto l’orchestra inizia a suonare ed Irama, solo sul palco, intona le prime parole della canzone e al “Ok te ne vai” ecco scendere Grignani. Interpreta divinamente, coinvolge il pubblico e non si risparmia durante l’esibizione, come suo solito. Eppure la domanda resta sospesa nell’aria: cosa è successo?

“Non me n’è fregato niente. Alla fine Sanremo è come se l’avessi vinto io: tre minuti sul palco ed è successo quel che è successo. Ma, poi, non ho fatto niente di così strano“, ha confessato in seguito Gianluca Grignani intervistato da Vanity Fair. “Irama mi è sembrato pronto: andiamo? Andiamo!. La mia forma fisica? Una puttanata, non stavo bene e ho dovuto prendere il cortisone per cantare. Sembravo gonfio? E chi se ne frega, sono un figo tremendo”.

Insomma, nonostante la vita turbolenta e le tante porte sbattute in faccia, il cantautore milanese sa fregarsene del giudizio della strada, andando avanti dritto per la sua strada. Ma sapete dove vive il cantante rock italiano dall’animo tormentato e fuori dagli schemi?

Gianluca Grignani e la sua vita ritirata tra le colline milanesi

Due anni fa è comparso un annuncio abbastanza insolito sul sito di Immobiliare.it: “In vendita villa unifamiliare in via della Malpensata a San Colombano al Lambro“, la villa in questione era proprio quella di Gianluca Grignani.

Stiamo parlando di una dimora immensa e magnifica immersa tra le colline si San Colombano, la zona vitivinicola più vicina a Milano, tra la provincia di Pavia e quella di Lodi. La vista, spettacolare, è il punto forte dell’abitazione perché dà sui vigneti che danno origine al vino omonimo, a marchio DOC. Ma oltre ai vigneti, la villa può vantare un giardino, diverse terrazze ed una piscina.

Insomma, siamo di fronte ad un “piccolo” locus amoenus dove l’artista può rifugiarsi ogni qual volta la città e la vita sotto i riflettori inizia a stargli stretta. La casa ha una superficie di 623 metri quadrati, grandi vetrateed è circondata da 1500 metri quadri di giardino. La villa si compone di due piani ed ospita cinque camere da letto, cinque bagni, un garage e tre posti auto.

E come si legge sul sito di Immobiliare, la villa potrebbe essere vostra con 1 milione e 150.000 euro.