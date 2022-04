Orge, trattamenti medici illegali e investimenti finanziari: arrestato maestro di arti marziali – i dettagli dell’assurda vicenda

Un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni delle allieve che frequentavano la sua palestra di arti marziali. La terribile vicenda arriva dalla provincia di Brescia.

Non c’è limite al peggio. La notizia che arriva dalla provincia di Brescia è triste e drammatica allo stesso tempo. Un maestro di arti marziali di 52 anni è stato arrestato alcuni giorni fa con un’accusa pesantissima: violenza sessuale aggravata ai danni delle allieve della sua palestra.

Ma non solo. L’uomo obbligava con la forza i suoi allievi e le sue allieve a praticare delle vere e proprie orge all’interno della sua palestra. Il maestro aveva ormai instaurato una vera e propria dipendenza psicologica verso allievi e allieve della sua palestra. Le sessioni di sesso di gruppo avvenivano ormai frequentemente. Ormai allo stremo psicologico, alcune donne hanno denunciato i comportamenti dell’uomo e cosa avveniva all’interno delle mura della sua palestra.

Una ulteriore notizia sconcertante è che alle orge, spesse volte, partecipava anche la moglie dell’uomo con un ruolo attivo.

Il 52enne è stato arrestato e ora è agli arresti domiciliari. L’ordinanza è stata fatta dai carabinieri della zona è successivamente emessa dal Gip di Brescia, dopo richiesta della Procura. La palestra di proprietà dell’uomo è stata sequestrata in seguito all’avvenuto arresto.

Ma non è finita qui. Le accuse verso l’uomo riguardano non solo la violenza sessuale aggravata, ma anche altri aspetti. Oltre alla dipendenza psicologica verso gli allievi per attuare le orge, il 52enne era entrato nel loro cervello anche per altre questioni.

Egli, infatti, prescriveva e reclutava dei farmaci anoressizzanti, in grado – secondo la sua versione da vero e proprio ‘santone’ – di migliorare l’estetica dei pazienti e di aumentare in positivo le prestazioni sessuali. I farmaci non venivano acquistati in Italia, ma provenivano dall’estero.

Inoltre, l’uomo eseguiva dei veri e propri trattamenti di agopuntura. Poteva farlo? Assolutamente no. Infatti, egli non possedeva alcun titolo e, dunque, non aveva diritto di applicare tali trattamenti alle persone coinvolte nei suoi giri loschi.

Ma non è finita qui. Oltre a tutto ciò, l’uomo è accusato anche di un altro reato molto grave. Infatti, sempre grazie al suo potere persuasivo, riusciva a convincere alcune persone nell’affidarsi a un broker di sua conoscenza per investire somme in denaro anche molto consistenti. Gli inquirenti stanno indagando anche su questa questione, in modo da chiarire in modo definitivo la posizione del broker finanziario di 53 anni coinvolto.

Le rendite mensili e annuale promesse dall’uomo non erano mai soddisfatte e “sparivano” misteriosamente. Nell’attesa di fare luce sulla vicenda, anche il broker di 53 anni è stato arrestato. Da chiarire, inoltre, il ruolo della moglie nelle altre vicende.