Perde il portafoglio pieno di soldi in un taxi: incredibile cosa succede 7 anni dopo

Andy Evans non poteva credere ai suoi occhi quando, sette anni dopo averlo smarrito in un taxi, ha ricevuto il suo portafoglio con l’intero contenuto, compresa una grande quantità di soldi

Tutto è successo nel 2015, dopo un concerto a Manchester, mentre stava facendo rientro a casa. Quel giorno Andy Evans perse il portafoglio con tutti i suoi documenti ed un ingente quantità di denaro. Certamente ormai da molto tempo aveva perso le speranze di rivederlo e probabilmente se ne era anche dimenticato, e questo ha fatto si che rimanesse doppiamente sbalordito quando, sette anni dopo quella giornata sfortunata, ha ricevuto a casa una busta contenente non solo il portafoglio ma il suo intero contenuto, dalla patente alle carte, fino alle 134 sterline in contanti che si trovavano al suo interno.

Il 45enne, aveva fermato il taxi dopo aver visto i Courteneers a Heaton Park, ma si è reso conto che non aveva in tasca il portafoglio quando era ormai sceso. Non avendo idea di quale aziende avesse utilizzato, Andy temeva che fosse perso per sempre fino a quando, pochi giorni fa, non ha ricevuto un piccolo pacchetto per posta contenente il portafoglio che, come riferito dal Manchester Evening News, non era stato minimamente alterato.

Nel portafoglio c’erano tutte le carte e i soldi

“È assolutamente pazzesco“, ha detto l’uomo. “All’inizio ero davvero confuso perché non ricordavo davvero il portafoglio perché era tanto tempo fa. Poi, guardandolo un po’ di più, ho iniziato a ricordare. Non riuscivo a crederci. Ho pensato ‘non può essere.’ Sette anni? Nessuno a cui l’ho detto può crederci”.

“Ho mandato subito un messaggio a mio fratello perché quella notte mi aveva prestato dei soldi, quindi se lo è ricordato ed è rimasto anche lui sbalordito”. Il portafoglio marrone di Henri Lloyd conteneva due banconote da venti sterline vecchio stile che possono ancora essere utilizzate, ma Andy dovrà portare in banca le vecchie banconote da cinque e dieci sterline e le vecchie monete da una sterlina per essere cambiate. Le carte bancarie sono scadute cinque anni fa. Andy ha aggiunto: “Sembra che sia stato lì incastrato sotto il sedile o qualcosa del genere per tutto questo tempo.

“È come Robinson Crusoe o qualcosa del genere. Un messaggio in bottiglia che torna anni dopo.”. Il pacco conteneva un indirizzo e-mail a cui Andy ha scritto per ringraziare la gentile persona per averlo restituito e ha offerto una ricompensa a titolo di ringraziamento.

Andy vorrebbe incontrare la persona che glielo ha spedito

La risposta, firmata dal Manchester Taxi Driver, diceva: “In tutta onestà, non l’ho restituito per la tua ricompensa, la tua offerta di diesel mi ha appena fatto sorridere. È il mese di Ramadan, che è un grande mese di beneficenza, qualsiasi contributo è meglio destinarlo ai meno fortunati”. Andy ha comunque aggiunto che gli piacerebbe poter incontrare la persona che glielo ha restituito: “Voglio solo bere un caffè insieme, stringergli la mano e dirgli grazie. Non doveva fare quello che ha fatto, lo ha anche inviato con consegna speciale quindi gli sarà costata almeno 8 sterline”.