Supermercato, ci sono cascati in molti – fate attenzione a cosa vi promettono

In rete sta girando da qualche giorno una bufala su una notizia riguardante alcuni televisori gratis regalati da Conad. In realtà è una truffa, un attacco di phishing per entrare in possesso di alcuni dati personali degli utenti.

Si moltiplicano ogni giorno i tentativi di truffe online escogitate da alcuni malintenzionati. Questa volta è il turno di una truffa inerente la vendita gratis di alcuni televisori invenduti da parte di Conad.

La grande catena di distribuzione italiana in realtà non ha messo mai in giro questa notizia. Essa è assolutamente falsa, una bufala che potrebbe mettere a rischio i vostri dati personali. State, quindi, attenti nel caso riceviate il messaggio inerente il presunto “regalo” da parte di Conad.

Questo il contenuto del messaggio incriminato: “Stiamo eliminando alcuni televisori che non possiamo più vendere. Ne vuoi uno? Abbiamo pensato, invece di buttarlo via, di darlo alle persone bisognose. Tutti i televisori funzionano, ma alcuni presentano lievi danni come graffi, ammaccature, ecc. restituito al nostro cliente dal negozio. Non vogliamo che vadano sprecati”.

Un truffatore, infatti, ha pensato bene di mettere in giro questo messaggio e di diffonderlo su larga scala. Ha creato una pagina fake con il nome del marchio Conad invogliando la gente a cliccare su un determinato link per ricevere gratis un televisore invenduto. L’iniziativa – ci teniamo a ribadire – è assolutamente falsa. Non cliccate assolutamente ed eliminate il messaggio che sta circolando su WhatsApp.

Tutta l’operazione, quindi, viene da una pagina assolutamente estranea alla grande catena di supermercati nostrana.

La bufala dei televisori regalati da Conad. Prestate sempre attenzione agli attacchi phishing

Occhio a questo ennesimo attacco phishing presente sul web. Infatti, i dati personali che utilizzerete non andranno al marchio registrato Conad, bensì in mano a malintenzionati. Essi non saranno al sicuro e potrebbero essere usati a vostra totale insaputa. Prestate massima attenzione e non fate niente se non siete sicuri. E questa è una raccomandazione che vale per qualsiasi messaggio “sospetto” inoltrato a tante persone su WhatsApp o su altre app di messaggistica.

Il messaggio incriminato, inoltre, è accompagnato da foto non originali e prese su Internet. In definitiva, assolutamente non associabili al marchio Conad.

Nel messaggio è presente un link. Non dovete assolutamente cliccarlo. Se lo fate non dovrebbe succedere nulla, a patto di non fare nient’altro. Infatti, aprendo il link ci sarà un form dove immettere i vostri dati personali. Non fatelo assolutamente!

Nel caso siate in dubbio, ricordatevi sempre di cercare informazioni ufficiali del noto marchio associato all’offerta. Se sul sito web del marchio non c’è nulla, allora sicuramente il messaggio è una bufala. Cancellate il messaggio e non apritelo. Questa cosa vale per tutti i tentativi di phishing che è possibile ricevere sullo smartphone o via mail.

I vostri dati personali sono preziosi, state attenti a tutto!