“Voglio incontrare la Regina” – poi il duro attacco del papà di Meghan ad Harry

Thomas Markle, il padre di Meghan, ha affermato che raggiungerà il Regno Unito in occasione del Queen’s Platinum Jubilee e che lo farà per una precisa ragione

Il padre di Meghan Markle ha dichiarato di voler raggiungere il Regno Unito allo scopo di provare ad incontrare i membri della famiglia reale, ed in particolare del principe Carlo, e per tale ragione si recherà nel Paese in occasione del Queen’s Platinum Jubilee, aggiungendo di aver preso questa decisione perchè ad oggi non è chiaro se la figlia e suo genero faranno il viaggio.

Il 77enne Thomas Markle lo ha confermato in un’intervista a Dan Wotton su Gb News, aggiungendo: “Non vedo l’ora. Mostrerò il mio rispetto per la regina e mi assicurerò che capisca che tutta la mia famiglia rispetta lei e i reali e li ammiriamo e vogliamo che sappiano che è così che ci sentiamo per loro.”

Perchè Thomas Markle vuole andare nel Regno Unito

Wootton ha detto che Markle farà il viaggio con GB News mentre il direttore delle luci americano in pensione ha aggiunto: “Vorrei davvero incontrare il principe Carlo, ringraziarlo per aver accompagnato mia figlia lungo la navata, e sedermi e parlare con lui. Abbiamo molto in comune ora”.

Quando gli è stato chiesto se pensava che sarebbe stato in grado di incontrare il principe Harry e Meghan se fossero venuti anche loro per il Giubileo, è stato ottimista ma, ha aggiunto: “Ho la sensazione che se sanno che sto arrivando non verranno, ma se vengono mi piacerebbe entrare in contatto con loro e parlare con loro, parlare di cosa è andato storto e di come ripararlo. Non credo accadrà, ma mi piacerebbe sicuramente provare.”

“Harry è un idiota, vi dico perchè”

Tuttavia il 77enne non si è trattenuto nel chiamare suo genero “un idiota” per le sue preoccupazioni per la sicurezza, e nel criticare sua figlia per non aver portato con loro i figli Archie e Lillibet in occasione del loro ultimo viaggio nel Regno Unito. “Penso che sia ridicolo, sa quanta sicurezza avranno? Sono totalmente sicuri. Ho così poco rispetto per quell’uomo e penso che sia un idiota...andare a non portare i bambini... la maggior parte delle madri non lascia un bambino di nove mesi da solo… questa è una cosa che mi infastidisce davvero… l’idea che non si sentano al sicuro è ridicola”.

“Non portare i bambini è un altro schiaffo in faccia alla regina ed è stata la cosa sbagliata da fare e non ha alcun senso – ha sottolineato Thomas Markle entrando nel merito della questione – La regina dovrebbe avere tutto il diritto di vedere i suoi pronipoti e io dovrei avere il diritto di vedere i miei nipoti”. Criticando persino la sua carriera militare: “Non è un uomo … puoi dirmi che era nell’esercito e non ci credo. È un cr****o. Ha un fratello che è un vero uomo”.

Le parole di Harry nella sua ultima intervista

La scorsa settimana Harry ha affermato che si sta assicurando che la regina abbia “le persone giuste intorno a lei” per “proteggerla”. Il Duca di Sussex ha detto al Today Show americano che è stato fantastico essere tornato con sua nonna, ma ha insistito nel sottolineare che gli Stati Uniti sono ora la sua “casa”, per il momento.

Ha detto: “Essere con lei, è stato fantastico. È stato così bello vederla… È in ottima forma. Ha sempre un grande senso dell’umorismo con me e mi sto solo assicurando che sia protetta e abbia le persone giuste attorno a lei.”