Abusi sessuali, violenza e rituali: il gruppo sudafricano Die Antwoord nei guai

Il gruppo musicale sudafricano Die Antwoord ha ricevuto delle pesanti accusi dal figlio adottivo. Abusi sessuali, violenza e rituali sarebbero stati all’ordine del giorno per Gabriel “Tokkie” du Preez. Ma non sarebbe la prima volta.

Abusi sui minori, esposizione alla pornografia, alla violenza e ai rituali sono le accuse che Gabriel “Tokkie” du Preez ha rivolto a Ninja e Yolandi Visser i suoi genitori adottivi e membri del controverso gruppo rap-rave Die Antwoord. Il gruppo musicale si è sempre definito un simbolo di convivenza tra culture diverse nel Sudafrica del post Apartheid.

Intervistato dal quotidiano sudafricano online, ‘News24’, il figlio adottivo della coppia ha raccontato una serie di molestie e violenze sfociate nello schiavismo per lui e per sua sorella minorenne. Ora Gabriel ha 20 anni ed è tornato a vivere nel quartiere povero di Vrededorp a Johannesburg, dove Waddy Jones (Ninja) e Anri du Toit (Yolandi Visser) li ha conosciuti. Aveva, infatti, nove anni quando i due lo hanno preso da scuola per portarlo a vivere con loro. Ma la sua infanzia, stando a quanto confessato, sarebbe stata tutt’altro che semplice.

L’infanzia di Tokkie

“Mi hanno fatto sentire come se fossi in realtà uno schiavo. Mi hanno adottato per essere uno schiavo. Mi hanno fatto sentire come se non fossi veramente amato”, ha spiegato “Tokkie” a Ben Jay Crossman, vicino artisticamente e professionalmente ai cantanti, in un’intervista video.

Come riportato sempre dal quotidiano sudafricano, Ninja e Yolandi Visser hanno adottato Du Preez e sua sorella minore, che ora ha 14 anni, diventandone genitori affidatari e li hanno usati come attori e oggetti di scena in numerosi loro spettacoli, album e video di grande successo come “I Fink U Freeky” e “Ugly Boy”, dove compare “Tokkie”.

Hanno anche pagato un’altra famiglia povera a Johannesburg per usare il loro bambino di 12 anni nei loro progetti professionali e hanno avuto una loro figlia biologica. Tutti e quattro i bambini anche condiviso la casa con i due cantanti a Città del Capo e Johannesburg. Du Preez ha anche vissuto con loro a Los Angeles per alcuni mesi, ma è tornato in Sud Africa perché gli mancava la sua famiglia biologica.

Il Diavolo sulla Terra

Proseguendo col suo racconto, Gabriel, affetto da una rara malattia della pelle, la displasia ectodermica ipoidrotica, ha detto di aver vissuto molto male anche per la sua condizione particolare. “Mi facevano sentire di non essere davvero amato. Mi hanno fatto credere di essere il diavolo. Mi hanno fatto credere che potevo bruciare le persone all’inferno e che io sono il re dell’inferno. Mi hanno detto che potevo portare l’oscurità sul mondo”, ha spiegato Tokkie.

La sorella di Gabriel, però, vive ancora con Ninja e Yolandi Visser. “Sta bene, ma non vuole andare a Città del Capo perché Ninja e Yolandi le chiedono sempre di spogliarsi davanti a loro”, ha spiegato preoccupato. “Lo scorso dicembre, l’hanno portata in una sauna ed erano tutti nudi e volevano che anche mia sorella si spogliasse. Perché Ninja vuole vedere mia sorella nuda? Lei è così piccola. È piuttosto strano, mi sembra una cosa da pervertito”.

I Die Antwoord, tramite il loro agente cumeck Sabottka , hanno rigettato ogni accusa. Eppure non sarebbe la prima volta che la coppia finisce nei guai. Nel 2019 la rapper australiana Zheani ha rilasciato la canzone “The Question” per denunciare il presunto stupro da parte di Ninja. Stando al racconto, la cantante è stata contatta Yolandi solo per essere drogata e violentata.