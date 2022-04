iPhone, luce verde accesa? Fate attenzione – ecco cosa vuol dire

La presenza della luce verde (e di quella arancione) sul vostro iPhone potrebbe essere dovuta a qualcuno che sta invadendo la vostra privacy. Ma la causa potrebbe essere molto meno grave. Fate in ogni caso attenzione, ecco il motivo.

Da più di due anni Apple ha creato una funzionalità sugli iPhone, la quale consente di sapere se la fotocamera o il microfono siano attivi senza il vostro consenso. Una sorta di spia che – in alcuni casi – permetterà di proteggere la vostra privacy dalla curiosità di alcuni malintenzionati.

Di che funzionalità si tratta? Dell’accensione di una spia verde nella parte superiore dello schermo dell’iPhone. Questa luce verde si accende se un software o qualche malintenzionato abbia libero accesso alla vostra fotocamera. Una sorta di protezione che permette di sapere se qualcuno sta superando i limiti della vostra privacy.

La trasmissione dei dati personali è un problema sempre più grande al giorno nostro. Condividiamo i nostri dati anche senza accorgercene. Avere una protezione sullo smartphone potrebbe essere una soluzione interessante per limitare i danni. Apple lo sa e ha messo tutto nero su bianco. O meglio sarebbe il caso di indicare altri due colori: verde e arancione.

Infatti, del verde abbiamo già parlato, ma esiste anche una luce arancione. La funzione è la stessa della luce verde – ossia la protezione della vostra privacy. La luce arancione, però, è una spia che informa l’utente che qualche malintenzionato stia accedendo al microfono per registrare gli audio.

Si accende una luce verde sullo schermo dell’iPhone? Prestate attenzione

Ma l’accensione delle luce verde sul vostro iPhone potrebbe anche non essere dovuta a qualcuno che sta invadendo la vostra privacy. Infatti, molte applicazioni presenti restano spesso attive involontariamente lasciando “aperta” la fotocamera. In tal caso, la causa la potreste ricercare in ciò.

Aprite il centro di controllo sul vostro smartphone Apple per capire quale app sia la responsabile dell’accensione della luce verde. In questo caso, quindi, nessun malintenzionato starà accedendo alla vostra fotocamera, bensì sarà qualche software che avrà oltrepassato il vostro consenso. Accertatevi di quale software sia, togliete il consenso dal centro di controllo e vedrete che la spia verde si spegnerà magicamente.

La stessa cosa vale anche per la spia arancione e per il microfono. Anche in questo caso, l’accensione potrebbe essere legata a un software che sta accedendo al microfono senza il vostro consenso. Nel centro di controllo potrete togliere anche in questo caso il consenso sull’accesso al microfono da parte del “curioso” software.

Togliendo l’opzione per il consenso all’app, quindi, terminerà la registrazione del software incriminato alla vostra fotocamera o al vostro microfono. Il nostro consiglio – maggiormente drastico – è, comunque, quello di disinstallare l’app. Il problema verrà estirpato alla radice.

Questa funzionalità interessante è riservata a chiunque abbia installato l’ultima versione di Ios 14 o la versione Ios 15.