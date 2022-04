Pioggia di Bonus dal Governo: questi 5 non potete proprio perderli – sospiro di sollievo per gli italiani

Il Governo ha stanziato cinque nuovi bonus per aiutare le famiglie in difficoltà economica dopo la crisi pandemica e l’attuale situazione instabile fra Russia e Ucraina. Ecco di cosa si tratta.

Prima la pandemia e ora la situazione internazionale instabile fra Russia e Ucraina. Le due crisi hanno portato prima alla perdita del lavoro per diverse persone e ora all’aumento dei prezzi in ogni campo. Una vera e propria batosta per milioni di italiani, sempre più impossibilitati a far fronte ad alcune spese.

Per cercare di attutire le difficoltà, il Governo ha stanziato cinque bonus per questo 2022. Delle vere e proprie agevolazioni che aiuteranno tutte quelle famiglie in difficoltà. Ma non solo. Infatti, le agevolazioni riguardano anche i giovani e chiunque abbia avuto problemi psicologici dopo questi anni difficili, necessitando, quindi, dell’aiuto di un professionista.

Il primo bonus stanziato è il cosiddetto “Bonus Sociale”. Esso serve per sostenere le famiglie nel pagamento delle bollette. La novità, rispetto agli altri anni, sta nel fatto che il Governo ha alzato il tetto massimo per ricevere tale contributo, da 8000 euro di reddito fino a 12000 euro. In tal modo, si aiuteranno 5,2 milioni di famiglie e non più 4 milioni. Il bonus viene riconosciuto automaticamente, semplicemente presentando il modello Isee.

Il secondo bonus riguarda l’asilo nido. Esso varia in base al reddito e fa riferimento a un rimborso di tutta o una di una parte delle spese per l’iscrizione e i pagamenti mensili agli asili nido.

Il terzo bonus, invece, riguarda il “Bonus Casa Under 36”. Esso è disponibile per tutte le persone nate oltre il primo gennaio 1986 che desiderano comprare la loro prima abitazione. Il bonus era già stato stanziato lo scorso anno e la misura è stata prolungata anche per questo 2022. L’agevolazione è valida solo con reddito inferiore ai 40mila euro e se la casa da acquistare abbia un valore inferiore ai 250mila euro.

I cinque bonus stanziati dal Governo per il 2022: ecco quali sono

Il quarto Bonus fa riferimento a un qualcosa di più strettamente personale e legato alla situazione difficile di questo periodo – prima il Covid e poi la guerra. Si chiama “Bonus Aiuto Psicologo”. Esso sarà di 600 euro all’anno al massimo e chiunque vi potrà accedere in base al reddito. Chiunque potrà sfruttare questo bonus per farsi seguire da uno psicologo e avere un validissimo supporto.

Queste quattro misure si vanno ad aggiungere all’assegno unico, la misura riguardante gli aiuti economici per tutti i figli a carico fino ai ventuno anni di età, senza alcun limite di reddito.

Ma non è finita qui. Per i cittadini con un Isee di meno di 7120,39 euro è prevista anche la “Carta Acquisti”. Di cosa si tratta? Ogni 60 giorni verranno accreditati sul conto 80 euro, utilizzabili in alcuni negozi – dovrà essere affissa la nota relativa a tale bonus – oppure come aiuto al pagamento delle bollette di gas e luce. Il bonus è concesso, come si legge sul sito dell’Inps, ai “cittadini dai 65 anni in su o di età inferiore a tre anni”.