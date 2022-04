Elon Musk, che sparata su Twitter – ma nella Coca-Cola c’era davvero la cocaina?

L’ultima sparata di Elon Musk, dopo aver acquisito Twitter, ha suscitato scalpore fra le persone. A cosa si riferisce l’imprenditore classe 1971?

Il personaggio Elon Musk ci ha abituati a sparate su vari argomenti. Non fa eccezione l’ultima in ordine tempo. Il neo proprietario di Twitter, infatti, si è reso protagonista di un tweet dai contorni abbastanza pesanti verso la famosa azienda americana della Coca-Cola.

A cosa fa riferimento Elon Musk? L’imprenditore sudafricano e naturalizzato americano è, a detta di ‘Forbes’, l’uomo più ricco del mondo al momento. Il classe 1971, quindi, ha il diritto di dire ciò che vuole o forse no? A voi l’ardua sentenza.

Dopo aver acquistato Twitter per 44 miliardi dollari (sì, avete capito bene), Elon Musk – proprio sul ‘suo’ social network – si è reso protagonista di un post che ha lasciato tutti di stucco. L’argomento è la Coca-Cola. L’imprenditore ha scherzato su una sua possibilità futura di acquisire la famosissima azienda di bevande analcoliche americana.

Questo il contenuto del tweet: “Prossimamente comprerò la Coca-Cola per rimettere la cocaina nella ricetta”. Avete letto bene. Una provocazione abbastanza esplicita su una sua futura mossa correlata da un ‘ingrediente’ non proprio legale.

Ma cosa c’è di vero? Su un futuro acquisto del noto marchio americano probabilmente nulla. Anche se ormai nessuno si stupirebbe più di nulla. Sembrerebbe solo una provocazione lanciata da chi al momento è il più ricco del mondo. In grado, quindi, di poter acquistare qualunque cosa.

“Comprerò la Coca-Cola per rimettere la cocaina nella ricetta”. La nuova sparata di Elon Musk

E la storia della cocaina all’interno della Coca-Cola? Qualcosa di vero c’è. O meglio c’era sul finire dell’Ottocento, seconda la leggenda. Infatti, stando a quanto riportato dal ‘National Institute on Drug Abuse’, quando John Pemberton realizzò nel 1885 la bevanda in realtà qualche estratto di cocaina era presente.

Avete capito bene. All’epoca l’utilizzo di cocaina era legale. Anche il ‘New York Times’, in uno storico articolo del 1988 aveva riportato l’informazione riguardante la leggenda della presenza dell’estratto di cocaina all’interno della Coca-Cola. Il tutto fino al 1900, quando tale ‘ingrediente’ sarebbe stato eliminato dalla produzione.

Dopo il post scritto da Elon Musk, sono piovuti milioni di commenti, likes e retweet. Una ‘bomba’ virtuale che ha scatenato il putiferio. Qualche ora dopo, l’imprenditore ha precisato come il contenuto fosse ironico e sarcastico. Nulla di vero, quindi. Ecco il tweet di precisazione: “Rendiamo Twitter il massimo del divertimento!”.

L’ironia di Musk su vari argomenti non è certo nuova. Tempo fa aveva detto di voler acquistare McDonald’s per far funzionare tutte le macchine dei gelati. Subito dopo aveva ripreso l’argomento, ironizzando con queste parole: “Sentite, mica posso fare i miracoli!”.

Un ricco e simpatico burlone, quindi. Vediamo quale sarà la prossima ‘sparata’ di Elon Musk, proprietario di Tesla, (da poco) di Twitter e fondatore di SpaceX.