Gratta e vinci, se ci giochi devi assolutamente sapere queste cose – non ci crederai

Quante volte si ha la fortuna di trovare un biglietto vincente del gratta e vinci, in realtà, nei bar e nelle tabaccherie autorizzate? Una ricerca ha svelato tutte le probabilità.

Dopo una settimana infinita, stressante e piena di cosa da fare in ufficio – la maggior parte delle volte ultimate anche a casa – la tentazione di mollare tutto non solo è forte, ma anche giustificata. Per non parlare dei colleghi, nel caso in cui questi siano la rappresentazione di Satana in terra, disposti a tutto pur di primeggiare.

Insomma, vivere una condizione così quotidiana e perenne non fa di certo bene alla salute dell’uomo. E se è vero che il lavoro nobilita l’uomo, delle volte non fare nulla ci sembra di gran lunga la prospettiva migliore. La vita, in fondo, è una, di solito già per sua natura accidentata, perché quindi passarla per otto ore al giorno – quando va bene- a fare qualcosa che non ci aggrada? La risposta è scontata però. Tutti noi abbiamo sviluppato una certa parafilia nel pagare le bollette o ad avere bisogno di denaro per vivere.

E’ una condizione necessaria della nostra società, del nostro tempo e della nostra stessa sopravvivenza. A meno che non si decida di mollare per tutto per passare il resto della nostra vita insieme alla tribù amazzoniche, in cui il concetto di denaro è estremamente relativo. Ma ha un “costo”. Niente luce, acqua corrente e comfort ormai essenziali per noi. Dopotutto, si può fare, ma richiede tanto coraggio.

Quindi, a meno che non si voglia intraprendere la via ascetica, non resta altro se non tentare la fortuna per avere tanti soldi da non dover più lavorare. Le stime degli ultimi anni parlano chiaro: ogni giorno vengono venduti all’incirca 5.5 milioni gratta e vinci, per un totale annuo di oltre mezzo miliardo. Ma quanti sono in realtà quelli vincenti?

Gratta sì, vinci insomma

Più è alta la somma che speriamo di vincere, più questa è rara. Ma questo vale per qualsiasi cosa. Il sistema del gratta e vinci, insomma, non è solo far diventare le persone milionarie – anche perché sarebbe impossibile – ma soprattutto far vincere. La gratificazione, infatti, deriva dalla vincita, non dall’importo effettivo, ecco perché si vince anche se si è guadagnato un euro.

E’ più probabile, quindi, trovare più gratta e vinci da un euro che non da 100.000 euro, che diventano una rarità. Ma non solo. L’Agenzia dei Monopoli, la sola detentrice dell’erogazione dei gratta e vinci, ha reso noto che un giocatore vince una volta su 3,6, per un tagliando vincente su quattro, a prescindere dalla somma, come dicevamo prima.

Nella statistica, infatti, sono anche inseriti quei biglietti fortunati che valgono quanto il prezzo di vendita. Si è giocato, senza perdere né vincere nulla insomma. Inoltre, la media delle vittorie è data sì da tutte le lotterie istantanee, ma può capitare che alcune abbiano più tagliandi vincenti rispetto alle altre e anche più biglietti cospicui.

In ogni caso, anche se le probabilità di vincere un capitale sono esigue, le persone ci sperano davvero. Non si spiegherebbero allora i numeri così floridi del mercato che, consapevole di questo desiderio, immette anche qualche tagliando più ricco o solamente più vincente per tenere saldo il proprio bacino di acquirenti.