Google Maps, scoperta fantascientifica – i fans di Star Wars senza parole

Su Reddit molti utenti condividono le loro scoperte fatte su Google Maps. Questa volta è il turno di un’astronave di ‘Star Wars’.

Su Google Maps le scoperte per così dire ‘misteriose’ non mancano mai. Sono tanti gli utenti che si divertono a utilizzare il noto servizio internet geografico sviluppato da Google per scoprire particolari o presenze inedite in ogni parte del mondo.

Quello che un utente ha scoperto ha davvero un risvolto fantascientifico, ma nel vero senso del termine. Infatti, improvvisamente si è imbattuto in un oggetto che sembrerebbe essere una famosa astronave appartenente al film fantascientifico ‘Star Wars’. L’oggetto, infatti, ha tutte le fattezze della ‘Star Destroyer’, l’incrociatore stellare da battaglia apparso nel film del lontano 1977 per la prima volta.

Cosa sono queste astronavi? Esse – nell’universo fantascientifico di ‘Star Wars’ – fanno riferimento alle navi da guerra più grandi e più importanti della marina. Con la loro forma caratteristica a cuneo, erano dei veri e propri mezzi di trasporto per le pesanti armi spazio-suolo e per le truppe da sbarco.

Dove è stata fatta la misteriosa scoperta? Il luogo esatto è in Inghilterra, e più precisamente nell’Essex, a Southend on Sea.

‘Star Wars’ nel mondo reale? Ecco cosa è stato scoperto su Google Maps

La ‘scoperta’ è stata subito condivisa dall’utente su Reddit, chiedendo a tutte le persone iscritte cosa fosse questa cosa rinvenuta durante la navigazione. Fra i commenti non mancano i riferimenti alla nota astronave da battaglia di ‘Star Wars’. Ecco alcuni commenti: “Sicuramente non è una luna quindi deve essere per forza una Star Destroyer”, oppure “Signore, quello è il retro di una Star Destroyer”.

L’immagine è stata postata dall’utente GelapopShipper_09. Oltre ai messaggi inerenti ‘Star Wars’, altri utenti hanno ipotizzato che l’oggetto misterioso possa essere un semplice materiale riflettente il sole su qualche tetto o una grande mosca. Ma il mistero resta, specie fra gli appassionati di Guerre Stellari. Qualunque cosa sia, comunque, l’oggetto ha scatenato l’immaginazione e la curiosità di moltissimi utenti e appassionati.

Come detto, quindi, è presente su Reddit – il noto forum e network di intrattenimento -un subreddit appositamente pensato per condividere con ogni utente online alcune strane scoperte effettuate navigando su Google Maps.

In passato si sono registrate tantissime bizzarre scoperte, come quelle inerenti la presenza aliena sulla terra, strane pozze di sangue, opere d’arte misteriose installate nel deserto e molto altro ancora. Ma c’è di più! Nel 2017 un utente si era imbattuto in un altro oggetto molto simile a qualcosa presente in ‘Star Wars’. Su Google Maps, infatti, comparve il Millennium Falcon di ‘Star Wars’. La nota nave, in quel caso, era ‘parcheggiata’ in un terreno isolato.

Ciò che è accaduto questa volta, quindi, non è una novità. Era già successo tempo fa qualcosa di simile.