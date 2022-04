Serie A, dove vedere la trentacinquesima giornata di campionato in tv?

La trentacinquesima giornata di Serie A scatta domani. La lotta scudetto fra Milan e Inter entra sempre più nel vivo.

Al via domani la trentacinquesima giornata del massimo campionato di calcio italiano. Si parte con due sfide in programma alle ore 15. Il Cagliari di Mazzarri è chiamato a fare punti in casa contro il Verona per non farsi risucchiare dalle inseguitrici nella lotta salvezza. Gli scaligeri, dal canto loro, stanno disputando una stagione eccellente e non vorranno abbassare la guardia.

Alla stessa ora il Napoli – ancora scosso per il pesante ko di Empoli di sette giorni fa – proverà a tornare al successo nella difficile sfida casalinga contro il Sassuolo.

Alle 18 è previsto l’affascinante derby della lanterna fra Sampdoria e Genoa. La sfida non sarà importante solo per la ‘leadership’ cittadina, ma anche per una questione legata alla salvezza. Tutte e due le squadre, infatti, sono pesantemente immischiate nella lotta per non retrocedere.

Alle 20.45 la Lazio sarà di scena in trasferta al Picco contro lo Spezia. I ragazzi di Sarri hanno l’obbligo di conquistare la vittoria per restare in corsa per un posto nelle prossime competizioni europee.

Alle 12.30 di domenica la Juventus ospiterà il ‘disperato’ Venezia all’Allianz Stadium. I bianconeri con una vittoria sarebbero quasi certi del quarto posto. I lagunari – dopo l’esonero di mister Zanetti – sono chiamati a un’impresa disperata per mantenere viva la speranza salvezza.

Serie A, trentacinquesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Tutte le attenzioni sono rivolte alla lotta scudetto fra le milanesi. Il Milan alle 15 ospiterà la Fiorentina a San Siro. Dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna nel recupero, ora il destino è solo nelle mani dei rossoneri (+2 sull’Inter a 4 giornate dalla fine). Sempre alle 15 l’Empoli riceverà al Castellani il Torino di Ivan Juric.

Alle 18 sarà il turno dell’Inter. I nerazzurri dovranno scordare quanto accaduto a Bologna e tornare al successo alla Dacia Arena contro una Udinese in formissima. I ragazzi di Inzaghi non possono più sbagliare.

Alle 20.45 la Roma di Mourinho – reduce dal pareggio in trasferta contro il Leicester nella semifinale d’andata di Conference League – riceverà allo Stadio Olimpico il Bologna. I felsinei sono in un ottimo stato di forma e nelle ultime settimane hanno pareggiato contro la Juve e battuto l’Inter.

Il trentacinquesimo turno terminerà lunedì sera con la sfida fra Atalanta e Salernitana. I ragazzi di Gasperini sono ancora in lotta per un posto in Europa, mentre i campani sono tornati miracolosamente in lotta per rimanere in Serie A anche il prossimo anno. Una sfida che promette gol e spettacolo.

Ecco la programmazione tv completa della trentacinquesima giornata di Serie A: