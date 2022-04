Spesa con sorpresa: torna alla macchina e non può credere ai suoi occhi – cosa è successo?

Una donna tornata in un parcheggio per riprendere la sua auto si è ritrovata con un carrello attaccato alla portiera del veicolo. Ma quando ha condiviso l’immagine in rete in molti l’hanno criticata: il motivo

Quando è tornata alla sua auto, lasciata in un parcheggio, non poteva credere ai suoi occhi. La vicenda arriva da Arat, nello stato di Victoria, in Australia e riguarda una donna che si è ritrovata un carrello della spesa ‘agganciato’ alla portiera del suo veicolo.

Ebbene sì, il carrello era stato legato al lato conducente dell’auto rendendole praticamente impossibile entrare nel veicolo nè tantomeno partire. Una situazione decisamente bizzarra che l’ha spinta a condividere l’immagine in rete, ma il risultato non è stato quello sperato e si è ritrovata a ricevere dozzine di insulti e critiche.

Secondo gli utenti del web la colpa era sua e doveva aver parcheggiato in modo terribile e infastidito qualcuno al punto da decidere di legare il carrello alla sua macchina. Molti hanno affermato che il carrello non sarebbe mai stato agganciato al veicolo se non fosse stata una ‘cattiva’ autista.

La reazione del web, ondata di critiche contro la donna

“Primo, probabilmente hai occupato 1,5 posti e hai impedito a qualcun altro di parcheggiare lì”, ha commentato ad esempio un utente mentre un altro ha scritto: “forse avresti dovuto parcheggiare meglio e qualcuno non avrebbe sentito il bisogno di farlo” mentre altri le hanno consigliato di comprare un coltello o delle forbici nel vicino supermercato per tagliare le fascette del carrello anzichè chiedere aiuto sui social.

La foto ha fatto dedurre che la colpa sia sua

“Vedo questo solo quando le persone parcheggiano in modo errato” hanno scritto ancora a conferma del fatto che la maggior parte delle persone hanno ritenuto che la ‘colpevole’ fosse proprio la vittima dell’episodio. Lo hanno dedotto dall’immagine postata da lei stessa nella quale si vede la ruota del veicolo parzialmente girata, e questo ha fatto dedurre che l’auto non fosse ben dritta nel posteggio.

A riprova di questo vi sono altri messaggi come quello di un signore che ha scritto, commentando il parcheggio della donna: “Il faro di destra punta verso la targa di qualcun altro, deve essere stato un tentativo infernale di parcheggiare…”

Di casi del genere legati al parcheggio ne capitano spesso. Una donna che si è recentemente trasferita in una nuova casa con il partner si è già trovata a litigare con i suoi vicini, perché non sono entusiasti del modo in cui parcheggia l’auto. La donna ha spiegato sul web di aver spostato la sua auto dal vialetto sul ciglio della strada durante il fine settimana perché aveva due persone che soggiornavano a casa e voleva consentire loro di usare il vialetto. È stata persino abbastanza cortese con le altre persone sulla sua strada da spostare la sua auto nella strada di fronte e si è assicurata di non bloccare i passi carrai quando ha parcheggiato di nuovo. Ma il suo nuovo vicino ora è furioso con lei per aver “mancato rispetto” ai suoi vicini parcheggiando in strada.