Star di Hollywood, c’è chi dice addio: vi ricordate questi grandi attori che hanno smesso prematuramente?

Riflettori, luci, ribalta, fama e perché no, tanti soldi. La maggior parte delle persone – almeno una volta nella propria esistenza – ha sognato la vita bella ed agiata delle star, senza problemi apparenti. Non c’è niente di meglio, infatti, di trascorrere il resto dei proprio giorni nel lusso, amati e riconosciuti e da tutti in case che sembrano la rappresentazione del paradiso terrestre. Chi potrebbe non volere tutto questo?

Ma essere anche ricordati in questa vita la fa differenza. Insomma, in un modo o nell’altro, le star del cinema americano si sono assicurate una fama ed una gloria eterna, come Marlon Brando o Marilyn Monroe. Tuttavia, tutto questo ha un prezzo, delle volte elevatissimo. L’enfant prodige Judy Garland è morta a soli 47 anni nel 1969, consumata da una vita – fatta di barbiturici e influenze negative – passata prematuramente sotto i riflettori.

Ecco perché, giunti alla fama internazionale, sempre più star di Hollywood decidono di abbandonare il cinema per dedicarsi ad una vita più semplice, lontana dai riflettori. Sapete chi ha già fatto questa scelta?

Le star che hanno detto no a Hollywood

Andrew Garfield è stato l’ultimo attore che si aggiunge alla lista delle star che hanno deciso di ritirarsi dalle luci della ribalta. Dopo essere stato appena nominato come miglior attore protagonista in “Tick, Tick…Boom!”, Andrew ha scelto di passare una vita più ordinaria per un po’. Ma vediamo insieme altre importanti star!

Dopo “Tutti pazzi per Mary”, Cameron Diaz era diventata una delle attrici più ricercate alla fine degli anni Novanta. Tuttavia, anche in seguito ad alcuni successi, la Diaz ha scelto nel 2014 di allontanarsi dai set cinematografici per rendere la sua vita più gestibile e concentrarsi su suo marito, Benji Madden, e la loro figlia di due anni Raddix.

Come riportato dal ‘The Sun’, intervistata da Kevin Hart, Cameron intorno ai 40 anni ha iniziato a rendersi conto che tante parti della sua vita stavano sfuggendo al suo controllo. L’ex attrice non ha rimpianti e ha detto che da quel cambiamento si sente rigenerata. Improvvisamente, infatti, ha tempo per tutte quelle cose per cui non ne aveva prima.

Rick Moranis era un nome familiare delle commedie americane fino alla metà degli anni Novanta, grazie ai ruoli in “Ghostbusters” e “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi”. Ma la moglie, costumista di Hollywood, Ann Belsky, è morta di cancro al seno nel 1991 e lui è stato costretto a concentrarsi sui loro bambini.

Come riportato sempre dal Sun, nel 2015 ha dichiarato: ” Ho smesso di recitare intorno al ’96 o al ’97. Sono un genitore single e ho scoperto che era troppo difficile gestire i miei figli e viaggiare per i film. Quindi mi sono preso una piccola pausa. E la piccola pausa si è trasformata in una pausa più lunga, e poi ho realizzato che non mi mancava davvero”.

Michael J. Fox è meglio conosciuto per aver interpretato l’adolescente che viaggia nel tempo, Marty McFly, nella saga di “Ritorno al futuro”. Tuttavia nel 2000, dopo la diagnosi del morbo di Parkinson nel 1991, all’età di 29 anni, ha lasciato il mondo dello spettacolo. In seguito ha recitato ancora per Scrubs e The Good Wife, ma nel 2020 ha rivelato che avrebbe smesso.

Daniel Day Lewis è l’unico dei pochi attori a poter vantare tre premi Oscar, quindi è stato il suo annuncio nel 2017. L’attore ha spiegato che il suo ultimo film “Il filo nascosto” lo ha lasciato triste e distrutto: “Prima di girare il film, non sapevo che avrei smesso di recitare”, ha raccontato a W Magazine. Daniel ora lavora come sarto, avendo preso ispirazione proprio dal suo ultimo film.

Amanda Bynes è stata una delle più grandi star nei primi anni 2000, avendo avuto il suo show di successo su Nickelodeon e recitato in film come “Hairspray” e “Le cose che amo di te”. Ma, nel 2011, ha annunciato su Twitter che si sarebbe ritirata dalle scene.

Da allora, Amanda ha avuto molti esaurimenti nervosi. Ma ora si sta concentrando sulla sua salute mentale e sulla sua sobrietà che dura da più di 4 anni, ma è improbabile che torni presto a recitare.

Mara Wilson ha recitato da bambina in tre dei film più amati degli anni Novanta: “Mrs Doubtfire”, “Matilda” e “Il miracolo della 34ª strada”. Ma ha deciso di abbandonare definitivamente la recitazione quando era un’adolescente; si sentiva disincantata dal mondo del cinema. La giovane interprete si è concentrata sulla scrittura e ancora oggi lavora come scrittrice e regista.