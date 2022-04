L’uomo da Guinness con più piercing al mondo: non immaginerete quanti ne ha nelle “parti basse”

Rolf Buchholz è noto per essere l’uomo con il maggior numero di piercing al mondo, oltre a decine di tatuaggio, lingua biforcuta e corna sulla testa. Ha deciso di svelare come le altre persone reagiscono in sua presenza

L’uomo più “trafitto” del mondo con 516 piercing, di cui centinaia solo sui genitali, ha deciso di rivelare come le persone reagiscono al suo aspetto unico nel suo genere dopo che è stato accertato il suo record mondiale in confronto con quello che invece succedeva prima che venisse riconosciuto. Il detentore del Guinness World Record Rolf Buchholz, che vive in Germania, ha detto di essere orgoglioso del titolo e che l’atteggiamento delle persone nei confronti del suo aspetto è cambiato da quando lo ha ricevuto.

Lo scienziato informatico di 62 anni ha 278 piercing solo sui genitali, oltre a bulbi oculari tatuati, tatuaggi su tutto il corpo, la lingua biforcuta e piercing sottocutanei a formare delle corna sulla testa, come riportato dal Daily Star. Nel 2010 è stato effettuato il controllo per iscriverlo nel libro dei Guinness e nel 2012 è stato incoronato detetntore del record mondiale per le modifiche del corpo; da quel giorno nessuno lo ha ancora ufficialmente battuto.

Come le persone lo guardano da quando è ‘famoso’

Rolf ha detto che il risultato è stato “speciale” per lui durante un’intervista sul canale YouTube del Guinness World Records. “Da quando ho conquistato il record, le persone sembrano reagire in modo diverso alle mie modifiche del corpo, perché mi vedono nel libro”. “Quindi sono famoso e la gente trova le modifiche del corpo molto meglio di prima.” Ma, nonostante oggi goda dell’attenzione positiva conseguente all’essere diventato a suo modo una celebrità, Rolf ha sottolineato di non aver mai perseguito l’obiettivo di battere i record mondiali di proposito.

“Non l’ho fatto per la notorietà e il record, ho deciso di farlo per me. Mi piace modificare il mio corpo ed è per questo che ho iniziato. Rolf ha spiegato di aver iniziato con un tatuaggio sulla parte inferiore della gamba sinistra. Il suo corpo è ora completamente ricoperto da una collezione di tatuaggi neri e grigi e il detentore del record si è anche adornato il corpo con una serie di caratteristiche stravaganti.

Pro e contro dei piercing in tutto il corpo

Sotto la pelle delle sue braccia ci sono delle palline, che possono essere tirate, mentre un “impianto flessibile” si trova anche sulla sua mano. Rolf ha anche installato dei magneti sulla punta delle dita. “Non c’è alcuna ispirazione dietro, l’ho fatto solo per dimostrare che fosse possibile cambiare il proprio corpo”. In precedenza aveva rivelato nel corso di in un’intervista che i piercing non hanno un effetto negativo sulla sua vita sessuale, altrimenti se ne sarebbe sbarazzato “già molto tempo fa”. Ma che ogni tanto può capitare che l’iPad si spenga a causa dei magneti presenti nel suo corpo.