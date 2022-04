Scomparsa da tre anni – un intero Paese col fiato sospeso: cosa è successo a Leah?

Non solo Madeleine McCann. Nel Regno Unito un altro caso di scomparsa sta lasciando tutti col fiato sospeso da ben tre anni. Cosa è successo a Leah Croucher? E perché è svanita nel nulla?

Purtroppo i casi di sparizione ogni anno sono più di quelli che possiamo immaginare. Solo nel 2021 in Italia sono scomparse quasi 17.000 persone, un numero davvero impressionante. E se ci sono dei casi che riescono ad incollare più lettori o telespettatori alla tv, altri, invece, restano più in sordina, malgrado abbiano la stessa importanza. Un po’ come il caso di Leah Croucher nel Regno Unito.

Se tutti, infatti, almeno una volta nella vita ci siamo ritrovati a leggere di Madeleine McCann , la bambina di 4 anni scomparsa in Portogallo nel 2007, mentre era in vacanza con i suoi genitori, non si può dire la stessa cosa della ragazza di 19 anni. Ma andiamo con ordine.

Dal 15 febbraio 2019 non si hanno più notizie di Leah. Aveva detto che sarebbe andata a trovare un’amica, ma da quel momento in poi è stato il buio più totale, tanto da scatenare una caccia all’uomo a livello nazionale pur di ritrovarla sana e salva. Come riportato dal ‘The Sun’, infatti, la giovane camminava lungo una strada a Milton Keynes, nel Buckinghamshire, verso le 8:15 prima di scomparire nel nulla.

Gli ultimi aggiornamenti

Non sono stati segnalati più avvistamenti di Leah fino a febbraio 2020, proprio un anno dopo, quando dei testimoni hanno raccontato di aver visto una donna che piangeva molto simile alla descrizione rilasciata dalla polizia il giorno in cui è sparita. La ragazza, in quell’occasione, era apparsa arrabbiata e sconvolta. Sempre come riportato dal Sun, la giovane stava mandando alcuni messaggi di testo vicino al lago Furzton, vicino a Oxford, tra le 9:30 e le 11:15 del 15 febbraio.

Ma da quel momento, anche il suo telefono è stato spento per non essere più riutilizzato. Eppure, è molto probabile che quella donna confusa e sconvolta fosse proprio Leah. Un’immagina proveniente dal lago mostra una persona vestita interamente di nero intorno alle 10:51 di quel giorno. Maggiori dettagli hanno confermato come la zaino fosse esattamente uguale a quello delle diciannovenne.

Le autorità locali, da quell’avvistamento, hanno setacciato la zona nella speranza di trovare Leah viva. Come dichiarato dall’ufficiale investigativo Andy Howard al Sun, il loro obiettivo è trovarla assolutamente. Nonostante siano trascorsi tre anni dalla sua scomparsa, infatti, la polizia della Valle del Tamigi continua a trattare il caso come un’indagine di persona scomparsa e non come omicidio. Questo significa che per gli investigatori Leah è ancora viva.

Sempre Howard, infatti, ha dichiarato al quotidiano inglese: “La fotografia della persona vestita di nero è stata scattata alle 10:51 la mattina del 15 febbraio 2019. Non è possibile dalla sola immagine dire se la persona vestita di nero sia Leah. Tuttavia, abbiamo testimoni che affermano di aver visto una giovane donna vestita di nero distratta o sconvolta che forse stava utilizzando il suo telefono”.

“Vorrei fare un appello ancora una volta, se ritenete che in una qualsiasi delle figure in ritratte nelle foto ci possiate essere voi, o qualcuno che conoscete, per favore mettetevi in contatto con noi”. Ha concluso l’ufficiale.