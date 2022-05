IPhone, le funzionalità segrete: scopriamo assieme i tanti pulsanti nascosti

Forse non ve ne siete mai accorti prima d’ora, eppure il vostro IPhone può fare molto di più di quel che credete. La schermata iniziale del vostro cellulare, infatti, è pieno di pulsanti nascosti.

Comprando magari un telefono di ultima generazione vi sarà capitato di non aver capito proprio tutte le funzionalità e la potenza di un IPhone. Delle volte sono criptici, troppo tecnologici e fuori dalla nostra portata più umana. Eppure questo rimane un device molto ricco e complesso, ma nel senso buono del termine.

Ci sono alcuni pulsanti “magici”, infatti, capaci di sbloccare menu segreti per le app, consentendovi, così, di accedere rapidamente ad alcune delle migliori funzionalità. Che vi potrebbero anche semplificare la vita. Sapete, però, quali sono?

La Apple chiama queste funzioni “Azioni rapide” e forse avete già fatto la loro conoscenza accidentalmente. Nel caso in cui non sappiate invece di cosa si tratti, vediamo insieme il procedimento in breve. E’ in realtà tutto molto semplice ed immediato. Basta premere a lungo sull’icona di un’app nella schermata principale dell’iPhone per scoprire un menu segreto. Molte applicazioni, infatti, possiedono una sorta di pulsante nascosto all’interno del logo.

Una di queste è l’applicazione di messagistica dell’Apple. Premendo in maniera prolungata potreste inviare rapidamente messaggi ai vostri contatti preferiti, senza perdere tempo a cercare il nome. Ma non solo. Anche la rondella delle impostazioni ha un menu segreto con collegamenti a Bluetooth, WiFi, dati mobili e batteria.

Una marea di funzionalità sommerse

Se volete provare la funzione sulle immagini, invece, tenete premuto il logo della fotocamera. In questo modo vi apparirà una funzione di ricerca volta a trovare rapidamente le immagini che vi servono sul momento, invece di scorrere compulsivamente col dito, tornando a ritroso. Così, potreste trovare, infatti, anche scatti risalenti ad un anno fa, i preferiti e anche, ovviamente, quelli più recenti.

Parlando sempre delle foto, l’applicazione della fotocamera è un vero e proprio mondo da scoprire. Oltre alla ricerca delle immagini, potreste accedere rapidamente a diverse modalità di scatto, come Selfie, Ritratto, Ritratto Selfie e Registra video.

Infine, premendo a lungo su Apple Maps, potete cercare in un attimo anche i luoghi nelle vicinanze. Volendo, potreste anche usare il menù per contrassegnare o condividere istantaneamente la vostra di posizione.

Ma non sono solo le app Apple ad avere “Azioni rapide”. Come riportato dal ‘The Sun’, infatti, anche l’app di messagistica più usata nel mondo, WhatsApp, ha un menù nascosto. Si può usare per condividere subito il codice QR personale di WhatsApp, avviare la fotocamera in-app, avviare una nuova chat o cercare le conversazioni. Ma non è la sola.

Anche il menu di Instagram vi consentirà di avviare immediatamente un messaggio diretto, visualizzare la vostre attività, creare un nuovo post o avviare la fotocamera dell’app. Se vi siete incuriositi, prendete il vostro IPhone ed esplorate tutte queste funzionalità che possono rivelarsi utili in molti casi. E una volta che ci avrete preso la mano, utilizzare le azioni rapide, potrebbe farvi risparmiare davvero un sacco di tempo.

Insomma, cosa state aspettando?