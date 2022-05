“Mio marito mi ha tradita con la tata” – ma come lo ha scoperto è incredibile

Una donna di 33 anni ha rivelato di aver scoperto che il marito la tradiva con la babysitter grazie ad una foto scattata in un parco divertimenti.

Per Natalie, madre single di due figli, il Regno Disney potrebbe aver perso un po’ della sua magia dopo aver scoperto, grazie ad un’istantanea, che suo marito la stava tradendo con la tata di famiglia. Ebbene si, tutto è accaduto durante una gita a Disneyland a Orlando: la coppia ha portato con sè la tata perchè desse loro una mano con i bambini.

“Doveva occuparsi dei bimbi, non di mio marito”, ha scritto Natalie, la moglie tradita 33enne, come didascalia al video postato su TikTok nel quale spiega quello che le è successo. “Stavo controllando vecchie foto di quel viaggio e mi sono imbattuta in alcuni scatti nei quali mio marito e la tata erano un pò ‘troppo’ vicini”.

Nella clip, che ha ottenuto oltre 1,4 milioni di visualizzazioni, la donna tradita ha condiviso la foto dell’ex coniuge e della tata, oscurando i volti, che si stringono l’un l’altra, seduti appena dietro a Natalie su una delle attrazioni del parco divertimenti. In quel momento dunque la 33enne era ignara di quanto stesse accadendo alle sue spalle, e pensava solo a divertirsi con la figlia, seduta accanto a lei, sull’attrazione acquatica Splash Mountain del parco a tema statunitense.

La tata ha sporto denuncia contro la moglie tradita

Natalie ha deciso di nascondere il suo cognome sui social e di coprire i volti del marito e della tata con grandi cerchi beige per proteggere la loro identità. Ha aggiunto di aver poi divorziato dall’uomo condividendo un altro video nel quale ha aggiunto che la ex babysitter si è trasferita nella sua casa di famiglia e ha anche sporto denuncia contro di lei, oltre ad aver dato recentemente alla luce un bimbo concepito con l’ex coniuge.

“Il mio ex marito è stato davvero adorabile e pieno di rimorsi, e semplicemente dolce considerando la situazione”, ha confessato Natalie in un post condiviso venerdì, in cui ha spiegato che la sua rabbia si è concentrata sulla babysitter. “Mentre lei, la tata, era stata proprio l’opposto.”

La reazione dei follower al video virale

Natalie ha affermato che la donna invia regolarmente i suoi messaggi vili e le ha vietato di andare nella sua vecchia casa per prendere i suoi figli o qualsiasi oggetto personale. “In realtà ha presentato una denuncia alla polizia contro di me all’inizio di tutto questo perchè l’ho insultata in preda all’ira”.

Fortunatamente è in seguito riuscita a far cadere le accuse. Migliaia di utenti l’hanno inondata di parole di supporto ed incoraggiamento. C’è poi chi sostiene che il rimorso dell’ex marito sia solo un modo per salvare la faccia. C’è poi anche chi si è chiesto perchè portare con sè una tata per occuparsi di un solo bambino: “tre adulti per un bimbo? È strano”.