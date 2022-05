Nuovo ritocchino per Francesca Cipriani – sapete com’era nel 2006? La sconvolgente trasformazione

Non pare avere intenzione di mettere un freno alla sua esigenza di sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica Francesca Cipriani, tornata recentemente sotto i ferri per un nuovo ritocchino grazie al quale trasformare ulteriormente il suo corpo.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è molto amata dai fan per il suo carattere dolce ma allo stesso tempo esuberante e per i suoi look attraverso i quali ama mettere in risalto le forme frutto dei molteplici interventi del chirurgo.

La showgirl non ha mai fatto segreto del suo desiderio di ‘cambiare’ dal punto di vista estetico mostrando grande consapevolezza in fatto di chirurgia estetica e non curandosi troppo delle critiche pur di inseguire il suo ideale di bellezza. La sua immagine odierna è molto diversa rispetto al passato e lei la apprezza molto, mostrandosi glamour e sensuale in tv, dove è spesso presente come ospite o, come nel caso del Gf Vip, nelle vesti di concorrente.

Nuovo ritocchino per la Cipriani

Di fatto il suo è un atteggiamento molto libero, e a livello di immagine la sua carriera ne ha tratto dei benefici dal momento che a livello televisivo è sempre molto presente. Immagine che è frutto di un processo consapevole e studiato passo dopo passo per migliorare o modificare quelle parti del corpo o quei difetti che Francesca Cipriani evidentemente non apprezzava, tanto da apparire, oggi, in maniera radicalmente diversa rispetto alle immagini dei suoi esordi nel mondo della tv e dello spettacolo. Lei non sembra volersi trattenere e se ritiene di dover intervenire con ulteriori ritocchini si reca dal chirurgo estetico di fiducia per mettere a punto con lui un ‘piano operativo’.

La mano del chirurgo si ‘celerebbe’ anche dietro l’ultima foto pubblicata sui social dalla Cipriani che la mostra con un lato A in evidenza e con l’addome totalmente piatto; uno scatto accompagnato da una didascalia eloquente, a conferma del fatto che si è sicuramente sottoposta ad un intervento. “Risultato eccellente grazie a dr Cristiano Monarca“ che, nella fattispecie, è un medico specialista nella scultura muscolare come è possibile osservare dalle numerose immagini postate con regolarità sul suo profilo Instagram.

Francesca Cipriani entusiasta dell’ultimo intervento

Un professionista che, dialogando con i suoi pazienti, tenta di dare al loro corpo un’immagine armonica e armoniosa andando a correggere eventuali difetti. Pur non avendo specificato quale intervento abbia fatto su di lei, si presume che possa aver modificato qualche dettaglio a livello dell’addome. E la Cipriani sembra esserne decisamente entusiasta. Peraltro, scorrendo tra le immagini del profilo social del professionista, è possibile trovare un altro scatto di Francesca, relativo ad un intervento effettuato nel 2021: un lifting del collo che, come sottolineato, “anche nelle pazienti giovani rimodella accuratamente il profilo del volto”.