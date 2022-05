Dalle polaroid alle foto calamitate: com’è cambiato il modo di regalare foto     

Le fotografie sono la cattura istantanea di un attimo che è destinato a rimanere impresso per sempre. Nel corso degli anni queste sono cambiate perché, grazie alle innovazioni tecnologiche, ci hanno permesso di passare dal rullino alla foto digitale, un formato replicabile all’infinito e sempre modificabile.

Mentre un tempo dovevamo attendere lo sviluppo delle foto recandoci dal fotografo oggi basta un touch sullo smartphone e qualche buona app di editing per ottenere lo scatto perfetto. Dalle foto tradizionali siamo passati dai più semplici selfie agli scatti d’arte e da social, ma l’innovazione non si è fermata qui.

Le fotografie stampate tornano di tendenza

Come accade spesso nella moda e nelle tendenze sociali anche le fotografie sono tornate a “pescare nel passato” ma con un particolare tocco di innovazione. Ci riferiamo al trend in continua crescita di stampare foto su superfici insolite come le calamite, le tele, le t-shirt o altri oggetti d’uso comune come le tazze da colazione. In pratica le foto calamitate e tutti i gadget fotografici su cui possiamo contare oggi ci permettono di toccare con mano i nostri scatti più preziosi ma, a differenza dei vecchi album tradizionali, approdano su nuovi materiali perfetti per decorare la casa o come idea regalo.

È quanto accaduto anche al tradizionale formato polaroid, lo scatto su un cartoncino semi-rettangolare a bordo bianco tipico delle vecchie macchine fotografiche istantanee. Oggi è possibile replicare questo formato attraverso servizi di stampa online che ci permettono di caricare le fotografie preferite da stampare rapidamente in questa modalità.

Foto calamitate e polaroid

Anche le foto calamitate sono un mix tra passato e futuro. Dopotutto le calamite esistono praticamente da sempre ma, grazie alla versatilità delle foto digitali, possiamo decorarle con gli scatti che preferiamo per rallegrare il frigorifero, per creare gadget aziendali spiritosi e per miriadi di altri usi. Per esempio in tantissimi uffici vengono utilizzati come pratici ferma-carte personalizzati con il volto ed il nome del collaboratore. Oppure possono diventare una simpatica decorazione per una casa in condivisione, dove ogni coinquilino ha precisi turni da rispettare per pulizie e pagamenti delle spese in comune.

Regali, decorazioni e sfizi

Le foto-calamite, insomma, sono un’idea sfiziosa e originale che sta riscoprendo una grandissima popolarità per tantissime finalità d’uso, tra cui, ovviamente, quella del regalo. Ebbene le fotografie stampate su oggetti e materiali d’uso comune sono diventate anche l’idea regalo per qualsiasi occasione. Basti pensare al foto-kit per decorare una parete, all’album decorato o al foto libro ma anche al foto-puzzle. Quest’ultimo si presta come regalo sfizioso e originale per tutte le età dato che unisce il divertimento del rompi-capo più antico al mondo all’effetto sorpresa di veder comparire, tassello dopo tassello una fotografia speciale.

Il gusto per le cose semplici

Regalare foto non è mai un regalo banale, soprattutto di questi tempi, durante i quali siamo letteralmente circondati da oggetti al punto che fare un dono diventa sempre più complicato. Le fotografie stampate ci permettono di ritrovare il gusto per le cose semplici, per i pensierini fatti con il cuore. Esse sono in grado di evocare ricordi felici ma sono anche l’idea diversa dalle solite per decorare la propria casa con stile ed originalità.

Inoltre il servizio di configurazione del prodotto di stampa è facile da utilizzare e rapido nella finalizzazione della consegna direttamente a casa. Al cliente basterà selezionare le migliori fotografie che desidera stampare, con l’unica accortezza di scegliere formati chiari, nitidi e ad alta definizione. A tutto il resto penserà lo shop specializzato in stampa di foto digitali su qualsiasi supporto desiderato.