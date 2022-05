Da promessa del calcio a divo del cinema – ma non quello che pensate: conoscete la sua storia?

La sua carriera nel calcio si è bruscamente interrotta a causa di un terribile infortunio subito a 16 anni. Da quel momento Danny Mountain ha intrapreso un altro tipo di carriera, dai contorni diversissimi.

Danny Mountain sognava una carriera da grande calciatore, come moltissimi bambini e ragazzi appassionati di uno degli sport più seguiti al mondo. E il talento al giovane inglese non mancava nemmeno. A nove anni entra a far parte del mondo del Southampton, uno dei club calcistici più importanti d’Inghilterra. Tutta la trafila nelle giovanili dello steso club e le attenzioni su di lui dei più importanti club del Paese d’oltremanica.

E poi? La sua carriera calcistica subisce uno stop non dovuto alla sua volontà. All’età di 16 anni un terribile infortunio stronca la carriera di Danny Mountain. Uno choc terribile, una carriera calcistica interrotta per sempre.

Qualche anno dopo – ormai fuori per sempre dalla prospettiva e dal sogno di diventare un calciatore professionista – Danny inizia a lavorare come carpentiere. Fino a quando non arrivo un cambiamento imprevisto nella sua vita. La sua fidanzata venne chiamata per un provino in un film porno e lui l’accompagnò. Durante l’audizione della sua procace fidanzata, alcuni autori rivolsero attenzioni anche verso di lui. E da quel momento in poi la sua vita cambio drasticamente.

Provino nel porno passato e prime scene girate in alcuni film. Da quel provino in poi, Danny Mountain non si è più fermato.

La storia di Danny Mountain: da promessa del Southampton ad attore porno fra i più pagati

Danny Mountain ha all’attivo oltre 600 film con lui protagonista. Ma non solo. Il ragazzo inglese, che attualmente ha quasi 38 anni – è nato il 18 luglio 1984 – è diventato anche il pornodivo più pagato del Regno Unito e uno dei più pagati e apprezzati al mondo. Dalle scene porno, infatti, Danny ha intascato oltre un milione di euro.

La sua vita è cambiata interamente dopo l’infortunio al ginocchio patito a 16 anni. Queste le sue parole al ‘Daily Star’: “Da bambino sognavo di diventare un calciatore famoso. Sfortunatamente non segnerò mai per l’Inghilterra, ma questo non mi ha impedito di avere successo”.

Sul provino effettuato nel 2003: “Non sapevo cosa aspettarmi ma ero tranquillo. Non ero nervoso per la parte del sesso. Lo ero molto di più all’idea di parlare davanti ad una camera, non riuscivo a controllare le espressioni facciali”.

La decisione non fu accettata inizialmente dalla madre di Danny, ma poi i due si chiarirono: “Quando l’ho detto a mia mamma era un po’ scioccata. Lei la pensava come la grande maggioranza delle persone: che sarei diventato squallido. Ma abbiamo avuto una conversazione seria a riguardo e dopo qualche mese non se ne preoccupava più. L’unica cosa che le interessava e che io stessi bene, avevo solo 19 anni e mi stavo divertendo, viaggiavo per tutto il mondo ed ha capito che ero felice”.

Danny Mountain è stato sposato con due attrici porno: prima Eva Angelina (sua prima consorte) e poi Mia Malkova. Quest’ultima relazione terminò nel 2018.

Danny Mountain è padre di 2 bambini, la figlia Silvi e il figlio Jaxon. Su di loro: “Vorrei che mia figlia diventasse un’attrice porno? Certo che no. Ma a mio figlio dirò come faceva mio padre: ‘Osa, figliolo!'”.