La star più amata del reality culto è incinta: “È qui, è mio”

E’ stato – e rimane ancora – una dei volti più amati in assoluto di “Geordie Shore”. Ora Charlotte Crosby ha coronato un sogno: sui social ha comunicato di aspettare il suo primo bambino.

Non c’è Charlotte Crosby senza Geordie Shore e non c’è Geordie Shore senza Charlotte Crosby. L’uno è stato la fortuna dell’altro. Il programma, partito in sordina rispetto al cugino americano “Jersey Shore”, ha conquistato nel tempo un’ampia fetta di pubblico, anche fuori dai confini britannici. Tutti, infatti, ricordiamo la giovane e dolce Charlotte, una ragazza carina ed un po’ fuori dagli schemi, quando ancora in televisione c’era il caro e vecchio Mtv.

Sin da subito però la sua popolarità è schizzata alle stelle, divenendo protagonista non solo del reality, ma anche di tutta New Castle. Il suo carattere buffo ed estroverso hanno fatto il resto. Ma Charlotte, soprattutto, è stata amata e coccolata dal pubblico – tanto da farle vincere in seguito anche la tredicesime edizione inglese del Grande Fratello Vip – per il suo infinito tira e molla con Gaz Beadle, compagno di disavventure.

I due hanno iniziato insieme, prima puntata – prima stagione, il percorso all’interno del reality. Se fin da subito Gaz si è presentato come un irresistibile e spietato latin lover, lo stesso non si può dire della 31enne che dopo qualche resistenza iniziale ha ceduto al fascino di Beadle. Si sono lasciati, ripresi, scontrati e amati tante volte dentro e fuori il programma e quando alla fine sembrava che tra i due ci fosse finalmente il sereno, con immensa gioia dei fan, la coppia ha comunicato bruscamente la fine della loro relazione.

Charlotte, infatti, ha avuto una gravidanza exrauterina, mentre Gaz partecipava a “Ex on the beach”. Non è chiaro, ma sembra che fosse rimasta incinta dell’allora fidanzato Josh Ritchie. La pausa si è trasformata ben presto in un vortice di rancore e rabbia, ma è passato tanto tempo. Ora Gaz è padre di due bambini e anche Charlotte ha realizzato uno dei suoi desisderi più grandi.

La gravidanza di Charlotte

La star di “Geordie Shore” sta per diventare mamma. Attraverso un video postato su Instagram, la 31enne ha comunicato ai suoi fan di aspettare un figlio dal compagno Jake Ankers, autista per personaggi famosi e proprietario due ristoranti nella sua città, Manchester. I due stanno insieme da qualche mese, dalla fine del 2021, ma sono già intenzionati a fidanzarsi ufficialmente.

Nel video, Charlotte mostra il test di gravidanza positivo, mentre i parenti gioiscono per la splendida notizia. “Un momento che non ero sicura sarebbe mai stato mio. È qui, è mio (e di Jake) e non potrei essere più felice di condividerlo con tutti voi… Avrò un bambino”, ha scritto Charlotte Crosby sempre su Instagram.

Dopo la gravidanza exrauterina che l’aveva costretta a sottoporsi ad un intervento di emergenza per rimuovere una tuba di Falloppio, Charlotte credeva che non avrebbe mai più avuto la possibilità di diventare mamma un giorno. I medici, infatti, le avevano spiegato che la gravidanza non era statale fatale per lei davvero per un soffio. Sei anni dopo, però, Charlotte ha coronato il suo sogno.