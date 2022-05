Avvistata un’inquietante creatura in agguato nel lago: è il famigerato mostro?

Marito e moglie hanno catturato l’incredibile ed inspiegabile momento nel quale una creatura di 30 piedi si muove attraverso l’acqua a Loch Ness riaccendendo le voci sul temibile mostro

Una clip lunga oltre due minuti che mostra qualcosa di inspiegabile nelle acque del lago di Loch Ness. L’hanno realizzata due coniugi e sembra mostrare qualcosa di simile ad una sorta di creatura misteriosa a due gobbe e molto grande che si muove attraverso l’acqua del famoso lago scozzese che, si dice, sarebbe abitato da un gigantesco mostro. Il filmato ha di fatto riacceso le voci sulla sua possibile esistenza, seppur a più riprese smentita in passato a causa dell’assenza di indizi e prove concrete.

Gli esperti lo hanno descritto come il filmato più avvincente degli ultimi due decenni trascorsi alla ricerca del mostro di Loch Ness e questo potrebbe cambiare le cose. Gary Campbell, che ha celebrato i 25 anni di registrazione degli avvistamenti di Nessie, ha detto che questo filmato è il migliore che avesse visto in 22 anni. “In termini di prove video, ci sono stati due o tre video davvero buoni in passato, ma questo è sicuramente tra i migliori”, ha detto a Mail Online. Quando arriva qualcosa del genere che è veramente inspiegabile, allora è fantastico.”

Il filmato rappresenta una delle testimonianze più importanti da anni

Una coppia sulla cinquantina ha filmato l’apparente avvistamento mentre era in vacanza nelle Highlands scozzesi e spera che venga analizzato nel tentativo di aiutare a risolvere le voci sul mostro. La clip mostra una misteriosa creatura che nuota appena sotto la superficie dell’acqua a circa 150 iarde dalla riva, con una forte scia d’acqua dietro di essa. “Davvero non so cosa ci fosse nell’acqua. Era qualcosa di grande… Si stava spingendo da solo e non si muoveva come farebbe un pesce”, ha raccontato la testimone.

Ha catturato il momento inquietante sul lago dopo essersi svegliata presto lunedì ed essere uscita con la sua macchina fotografica: l’acqua era molto calma, quando improvvisamente ha visto una grande creatura in movimento.

Quattro avvistamenti nel 2022

“Che diavolo è quello?” si sente dire mentre cattura il momento sul suo iPhone. Le foto sono state scattate anche dal cottage per le vacanze della coppia a meno di mezzo miglio dal lago e di fronte al castello di Urquhart. Marito e moglie affermano che la creatura era lunga tra i 20 ei 30 piedi e aveva almeno una pinna o un arto che si muoveva “come un remo” sotto la superficie. Hanno spiegato poi di aver visto qualcosa di strano sott’acqua che “si è precipitato in avanti e si è girato”.

Un esperto locale di video e fotografia ha detto che ciò che la coppia aveva catturato era “chiaramente animato” ed era uscito dall’acqua prima di rientrare ed era “sicuramente più grande di un uccello”.

È uno dei quattro avvistamenti finora quest’anno che sono stati approvati nel registro ufficiale degli avvistamenti di mostri di Loch Ness, gestito dal signor Campbell. Il primo è stato registrato il 30 marzo quando il documentarista Jamie Huntley ha visitato il lago intorno alle 11:15 con il suo collega Warren Speed.