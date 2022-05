Dopo Chris Rock aggredito da Will Smith, un altro comico ha rischiato grosso sul palco – VIDEO

Durante la serata evento “Netflix is a joke”, l’attore e comico statunitense Dave Chapelle è stato aggredito da uno sconosciuto salito sul palco. Non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione. Ma il paragone con Chris Rock e Will Smith era inevitabile.

Sembra ormai esser diventata prassi comune negli Stati Uniti salire sul palco durante un evento importante per aggredire l’host o il comico di turno. Insomma, nel giro di tre settimane, tutto il mondo ha assistito a ben due irruzioni, la prima non potrà mai eguagliare quella avvenuta stanotte, eppure anche Chris Rock era presente ieri sera per il primo festival sulla comicità organizzato da Netflix. Ma cosa è successo?

Il comico ed attore statunitense Dave Chappelle è stato aggredito mentre era sul palco dell’Hollywood Bowl di Los Angeles per il primo evento della piattaforma streaming più famosa del pianeta. Tuttavia, qualcuno forse non ha gradito il suo numero comico, tanto da eludere la sicurezza pur di salire sul palcoscenico. Un video incredibile, che è stato condiviso su Twitter, mostra uno spettatore improvvisamente correre sul palco di lato, nel tentativo di mandare Chapelle a terra.

L’attore, però, ha litigato con l’uomo, che è corso dietro lo schermo installato alle spalle degli attori ed è stato circondato dalla sicurezza. In un’altra clip postata sui social si vede un uomo arrestato presumibilmente dalle guardie di sicurezza, lo stesso che ha aggredito Chapelle. Come riportato dal ‘Mirror’, la polizia di Los Angeles sarebbe stata chiamata a seguito dell’incidente intorno alle 22:45. L’uomo avrebbe avuto con sé anche una pistola ed un coltello, rivelandosi quindi molto malintenzionato.

Dopo l’incidente, però, l’attore ha continuato tranquillamente il suo pezzo sul palco. Ad un certo punto dello show è ricomparso anche Chris Rock, che si era esibito in precedenza, e scherzando ha chiesto a Dave Chapelle: “Era Will Smith?“. “voglio solo dire che mi sono divertito moltissimo”, ha risposto l’attore.

Agguato in socialvisione

L’aggressione è finita subito sui social, specialmente Twitter. Molti spettatori, infatti, hanno condiviso, da angolazioni diverse, parti dell’incidente improvviso di ieri. Uno di loro ha twittato: “Sono allo show di Dave Chappelle. Dimmi perché un ragazzo è salito sul palco e l’ha aggredito“. Nel frattempo, il musicista E5quire, ha postato: “DaveChappelle è appena stato attaccato sul palco dell’#HollywoodBowl mentre faceva il suo numero. Ho visto tutto!”.

Altri video su Twitter mostrerebbero anche altro. L’aggressore è stato, infatti, caricato su un’ambulanza con un braccio evidentemente slogato, dopo che le guardie di sicurezza lo hanno immobilizzato. Sempre nell’articolo del ‘Mirror’, si legge che la giornalista di Los Angeles Sharon Carpenter, che ha assistito allo spettacolo di Chappelle all’Hollywood Bowl, ha raccontato comee un aggressore “si è lanciato” contro il comico mentre chiudeva la serata, facendolo “volare in aria”.

“Sembrava che qualcuno stesse correndo sul palco di lato. Era un po’ difficile da vedere perché le persone in quel punto si stavano alzando per cominciare ad andar via. Ma sembrava che qualcuno si fosse precipitato, si fosse lanciato verso Dave. Tutto quello che ho visto era Dave praticamente volare in aria“, ha continuato la giornalista.