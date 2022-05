Se la fanno fare addosso: il nuovo sconvolgente trend delle influencer a Dubai

Si chiama ‘Dubai Porta Potty’ la nuova tendenza che sta prendendo piede nell’ultimo periodo. Di cosa si tratta?

All’apparenza potrebbe sembrare una fake news. Invece, purtroppo, è tutto vero e mai come in questo caso possiamo dire che al peggio non c’è mai fine. La nuova moda delle influencer a Dubai è quella di farsi urinare o defecare addosso in cambio di visualizzazioni su Tik Tok e ingenti somme in denaro.

Avete capito bene. Siamo ben oltre ogni limite o immaginazione, a testimonianza di quanto i valori si vadano spegnendo passo dopo passo. Le influencer di Dubai sono pronte, quindi, proprio a tutto pur di incrementare visibilità, followers e guadagnare grandi somme di denaro.

Un vero e proprio fenomeno disgustoso che vede come protagoniste bellissime donne che vengono portate su yacht extralusso per farsi espellere feci e urina addosso da uomini disposti a pagarle fino a 40.000 dollari a testa.

La questione del ‘Dubai Porta Potty’ è diventata virale su Twitter e su tutti i social. Sono tantissimi gli utenti inorriditi che hanno condannato pesantemente questa perversa e sconcertante pratica.

Un utente – per esempio – ha commentato: “Ero su TikTok e tutto quello che ho visto è stato allucinante. Ora so che avrei dovuto sinceramente farmi i fattacci miei”.

Su ‘TikTok’ i video di questa disgustosa pratica sono stati cancellati, ma il triste fenomeno sta prendendo sempre più piede e appare irrefrenabile. La vergognosa moda, infatti, sta uscendo da Dubai per essere ‘intrapresa’ anche in altre parti del mondo. Una vera e propria follia, dunque.

Questa perversione degli uomini ricchi che utilizzano – è proprio il caso di dirlo – belle donne come veri e propri bagni personali è condannata da tutti, ma, come per tutte le perversioni, non mancano persone intente a imitare tali pratiche.

Oltre a grosse somme in denaro, i perversi ricchi pagano le donne con gioielli, diamanti o altri regali di ogni tipo. Le influencer, poi, aumentano i loro guadagni grazie alle visualizzazioni e alle condivisioni sui social network. Cosa non si fa per apparire e per guadagnare?

Stando a quanto trapela, le influencer dovrebbero provenire da ogni parte del mondo, mentre i ricchi perversi sarebbero tutti arabi. Uomini (e donne) senza alcun senso della morale e del pudore.

Come detto, ‘Tik Tok’ si sta sforzando per arginare il disgustoso fenomeno, rimuovendo qualsiasi video esplicito o sospetto. Il noto social network è sempre attento nel bloccare la diffusione di pratiche disgustose, illecite e pericolose.

Il fenomeno del ‘Dubai Porta Potty’ è solo l’ultima moda uscita negli ultimi anni. Esso, infatti, fa seguito a quello delle Challenge più assurde sui social. Sono tantissimi gli utenti che si spingono a superare qualsiasi limite etico o di sicurezza personale per far parlare di loro e accrescere la propria visibilità online.