Belen, che confessione bollente: “Guardo film per adulti e…”

Belen Rodriguez durante ‘Le Iene’ ha raccontato un aspetto ‘piccante’ della sua sfera privata. Di cosa si tratta?

La schiettezza e la sincerità non sono di certo mai mancate alla famosissima e bellissima show girl argentina Belen Rodriguez. La sorella maggiore di Cecilia durante la sua conduzione al programma televisivo ‘Le Iene’, in onda in prima serata su Italia 1, ha fatto un esplicito riferimento su un particolare davvero ‘bollente’ della sua sfera privata.

La 37enne argentina – da quest’anno conduttrice insieme a Teo Mammuccari del programma ‘Le Iene’ – ha fatto un esplicito riferimento al sesso o meglio all’autoerotismo. Belen Rodriguez ha confessato, senza alcun tipo di pudore, di masturbarsi. Una scelta, come spiegato dalla bella argentina, che è assolutamente normale. Parlarne nel 2022 non deve essere un tabù.

Come è uscito l’argomento? Durante il programma sono state mandate in onda alcune interviste ‘piccanti’ sulla sfera sessuale di alcune coppie vip. In studio, Teo Mammuccari ha stuzzicato Belen, la quale non si è lasciata intimorire parlando in modo chiaro e netto dell’argomento. Come da personaggio schietto, diretto e sincero al quale siamo abituati. Viva la sincerità insomma!

Teo Mammuccari ha chiesto a Belen del suo rapporto con la masturbazione e con il sesso in generale.

La confessione ‘bollente’ di Belen durante ‘Le Iene’

Belen Rodriguez ha affrontato il discorso in modo ironico e allo stesso tempo serio. Il tabù sulla masturbazione, secondo la show girl argentina, è giusto che venga sempre più abbattuto. Parlarne potrebbe essere un modo per ‘normalizzare’ anche la masturbazione femminile.

Belen, in riferimento al periodo difficile che tutti stiamo vivendo, ha ammesso candidamente come sia importante fare cose piacevoli per rilassarsi. Queste le sue parole, dopo la domanda provocatoria di Teo Mammuccari: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo”.

Inoltre, Belen ha detto di preferire la masturbazione alle droghe leggere: “Le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta? Ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione”.

Mammuccari ha stuzzicato scherzosamente la show girl: “Non ci credono a casa, fagli vedere…”.

Dopo aver sorriso alla battuta del suo amico e conduttore, Belen ha chiarito ulteriormente l’argomento in riferimento alla masturbazione, rinforzando la dose: “Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti”.

Una confessione ‘piccante’ ma del tutto normale ai giorni nostri. Cosa c’è di male?

Le ultime notizie di gossip su Belen parlerebbero di un ritrovato feeling con Stefano De Martino, l’uomo che ha sposato nel 2013. I due sono anche genitori di Santiago, un bimbo nato nel 2014.