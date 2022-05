Lotteria degli Scontrini, una fortunata donna ringrazia l’Agenzia: quanti soldi ha vinto

Ha acquistato arredi per la sua casa nuova e si è ritrovata un ingente quantità di denaro in tasca. Una fortunata donna ha ringraziato l’Agenzia per il dono inaspettato

Aveva da poco comprato casa e per questo si è recata ad acquistare una serie di complementi d’arredo per poterla personalizzare. Questo ha permesso ad una donna di trasformare decisamente la sua vita, tutto grazie alla Lotteria degli Scontrini introdotta dal governo Conte durante la pandemia di Covid, come misura anti-evasione entrata in vigore dal 1 febbraio 2021 e che permette sia agli esercenti che ai contribuenti di vincere una serie di premi in denaro semplicemente effettuando acquisti.

Come funziona la Lotteria degli Scontrini

Come? Ottenendo il codice lotteria che, al momento dell’acquisto, deve essere mostrato all’esercente, il solo modo per poter accedere alle estrazioni. L’importante, per ottenere biglietti virtuali per ogni euro speso, è pagare i propri acquisti con metodi di pagamento elettronici, dal bancomat alle app, dalle carte di credito a quelle di debito, fino alle prepagate. Con la possibilità di vincere una ricca serie di premi in denaro che possono arrivare fino a 5 milioni di euro.

Lotteria degli Scontrini, quanti soldi ha vinto

Ebbene una giovane fiorentina si è ritrovata ad essere estratta proprio per uno di questi premi, vincendo la cifra non indifferente di 100mila euro. Un dono decisamente inaspettato che l’ha lasciata incredula e, solo inizialmente, sconvolta ma poi entusiasta tanto da ringraziare l’Agenzia Dogane e Monopoli per l’inattesa somma di denaro vinta semplicemente facendo ‘shopping’. Una volta appreso della vincita la giovane, accompagnata dal marito e con la relativa documentazione tra le mani, si è presentata presso l’ufficio dei Monopoli di Firenze per riscuotere la vincita.

Il versamento della vincita verrà effettuato entro breve

I documenti sono stati attentamente verificati dai funzionari Adm, i quali hanno poi rilasciato la ricevuta che consentirà alla giovane di incassare i 100mila euro. Sarà la Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia ad autorizzare, non appena la procedura verrà perfezionata, l’ordinativo di pagamento per il versamento della vincita. Nel ringraziare l’Agenzia, la donna ha spiegato di essere rimasta decisamente sorpresa quando le è arrivato l’avviso del premio e, soprattutto, dopo aver verificato di quanti soldi si trattasse.

La vincitrice ha ringraziato l’Agenzia per il premio inaspettato

Un doppio colpo di fortuna considerato il fatto che aveva appena comprato casa, e che questa cifra potrebbe addirittura consentirle di evitare o ridurre il mutuo ai minimi termini. A raccontare l’intera vicenda, riportata dall’Ansa e ripresa dai maggiori quotidiani, è stata proprio la fortunatissima che non ha però rivelato cosa intenderà fare con il denaro vinto così inaspettatamente.