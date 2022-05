La somiglianza con la Principessa è impressionante: otterrà quella parte?

Chi interpreterà Kate Middleton in “The Crown 6”. Fra le tante attrici candidate spicca un nome a sorpresa. O forse no?

“The Crown 5” – la quinta stagione della serie tv britannica e statunitense riguardante la vita di Elisabetta II e della Royal Family – deve ancora uscire, ma intanto già si parla della sesta stagione. “The Crown 5” uscirà a novembre 2022, ma Netflix ha informato che in futuro si farà anche la sesta stagione.

La quinta stagione coprirà gli anni ’90 della storia della Royal Family inglese e si parlerà anche della tragica scomparsa di Lady Diana. La sesta stagione – anche se ribadiamo è ancora molto presto – si dovrebbe occupare, invece, degli anni più recenti. Si sa con certezza che circa un mese fa sono iniziati i casting per scegliere chi dovrà interpretare Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge e moglie del principe William.

Fra le tante attrici che si sono proposte di rappresentare Kate Middleton, spicca un’artista originaria dell’Australia diventata famosa sui social per la sua incredibile somiglianza con la Duchessa di Cambridge.

Il suo nome è Brittany Dixon e ha una particolarità: un’incredibile somiglianza con la Duchessa di Cambridge. Sono molti i fan sui social a chiederle se sia addirittura la sorella gemella di Kate. Una somiglianza davvero incredibile. Su ‘Tik Tok’ il suo personaggio è sempre più seguito, diventando a tutti gli effetti virale.

La sosia di Kate Middleton che si candida per rappresentarla in “The Crown 6”

I rumors sul ruolo di Kate Middleton nella serie parlano di una sua apparizione poco frequente. Infatti, la sesta stagione parlerà degli anni nei quali Kate era giovane. Si parlerà, dunque, molto probabilmente dell’inizio della storia d’amore fra Kate e William durante gli anni alla St. Andrew’s University.

Spinta dai tanti fan, la sosia australiana di Kate Middleton, Brittany Dixon ha mandato ufficialmente la candidatura alla produzione della serie tv inglese e americana. All’inizio la ragazza era assolutamente contraria, ma l’insistenza dei suoi followers le ha fatto cambiare idea. Verrà tenuta in considerazione dalla produzione? Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

L’incredibile somiglianza con Kate gioca a suo favore. Purtroppo, però, la sosia di Kate non è un’attrice professionista, ma una pittrice. Il ruolo, comunque, sarà – come detto – minore. Anche Lady Diana è stata interpretata da un’attrice praticamente esordiente. Brittany Dixon, dunque, potrà ampiamente giocarsi le proprie carte al provino di “The Crown 6”!

E poi c’è la passione per l’arte, la stessa di Kate Middleton. Chissà se gli autori terranno in conto anche questo particolare rilevante.

Stando a quando riferito da Netflix, il ruolo di Kate Middleton non è il solo per il quale sono cominciati i casting. Si è, infatti, alla ricerca anche di attori in grado di interpretare i ruoli di William e Harry nei loro anni giovanili. I rumors dicono che le riprese della sesta stagione di “The Crown” dovrebbe cominciare tra agosto e settembre 2022.