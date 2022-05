La mamma conferma: è morto il famoso Youtuber “guru degli appuntamenti”

Il popolare Youtuber noto per essere una sorta di guru degli appuntamenti è morto. Il fenomeno controverso dei social media si definiva un ‘consulente di immagine’. È stata la madre a confermarne il decesso

Il suo nome in queste ore è finito in tendenza sui social ed in molti si sono domandati il motivo. Lui è un popolare youtuber, noto per essere una sorta di guru degli appuntamenti e che ama descriversi come consulente di immagine, molto attivo sui social e con un vasto seguito. Ma nelle ultime ore si è fatta strada la notizia del suo decesso e, non molto tempo dopo, è stata la madre a confermare quanto temuto da migliaia di utenti.

Si tratta di Kevin Samuels, youtuber 56enne nato il 13 marzo 1965 ad Atlanta, in Georgia: ha frequentato la Millwood High School prima di proseguire gli studi presso l’università dell’Oklahoma. Negli ultimi anni è diventato un fenomeno controverso di Youtube, esperto di appuntamenti ed influencer sui social media. Ha oltre un milione di follower su Instagram, 80mila su TikTok, 1,4 milioni su YouTube e 277mila su Facebook, insomma un seguito molto vasto.

Morto lo youtuyber ‘guru delle relazioni’: la mamma conferma

Le voci sulla sua morte hanno iniziato a circolare il 5 maggio sui social: secondo quanto riferito sarebbe stato trovato privo di sensi nella sua casa. “Un caro amico di Kevin Samuels, Melanie King, ha confermato che è morto. Possa riposare in pace”, è il messaggio diffuso via Twitter nelle ore seguenti, dando concretezza alle voci che fino a quel momento stavano circolando online.

Successivamente sua madre, Beverly Samuels-Burch, ha confermato la sua morte a NBC News ma ha rifiutato di rilasciare dettagli su quanto accaduto, dicendo di aver appreso della morte di suo figlio dai social media. Un ufficiale della Georgia, J. Figuereo, ha riferito di come ha risposto a una chiamata nell’appartamento in cui viveva Kevin Samuels. Sottolineando che si trattava di una chiamata riguardante un ferito. “All’arrivoho osservato gli uomini dell’autopompa n.21 dei vigili del fuoco eseguire la RCP a un maschio nero che non rispondeva, sdraiato sul pavimento del suo appartamento”.

La dinamica dei fatti

“Ho incontrato la signora Ortencia Alcantara, che ha identificato il maschio come il signor Kelvin Samuels – ha aggiunto l’ufficiale – La signora Alcantara ha dichiarato di aver incontrato il signor Samuels la scorsa notte, è venuta nel suo appartamento e ha trascorso la notte con lui. La signora Alcantara ha detto che la mattina presto il signor Samuels si è lamentato di dolore al petto e lei ha tentato di aiutarlo, ma lui le è caduto addosso e ha proceduto a chiamare i servizi di emergenza sanitaria. La donna avrebbe anche richiesto un defibrillatore. Il signor Samuels è stato successivamente trasportato all’ospedale piemontese con l’autobus Grady.

Le possibili cause della morte

Rapporti non verificati condivisi sui social media affermano che lo YouTuber è morto dopo aver subito un arresto cardiaco. Tuttavia, le circostanze o la causa della morte di Samuels devono ancora essere confermate ufficialmente. Nel frattempo i fan hanno iniziato a rendere omaggio allo Youtuber: “grazie per aver guidato i giovani di oggi ad essere individui migliori e meglio preparati per il matrimonio. La tua eredità continuerà a vivere”. “Che tu possa riposare in pace, sei stato una forza del cambiamento, la comunità ha davvero perso un eroe”.

La figlia segreta dello Youtuber

Nel 2021 una giovane donna di colore ha affermato di essere la figlia segreta di Kevin Samuels. Nata il 29 giugno 2000 il suo nome non è stato reso noto e si pensa che sia il frutto di uno dei suoi precedeni matrimoni. Secondo quanto riferito Kevin e la sua ex moglie condividevano l’affidamento congiunto della loro figlia.