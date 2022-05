Serie A, dove vedere la trentaseiesima giornata di campionato in tv?

La trentaseiesima giornata di Serie A al via stasera con l’Inter impegnato in casa contro l’Empoli. Il Milan sarà di scena a Verona.

Al via questa sera la trentaseiesima e terzultima giornata del massimo campionato di calcio italiano. Si parte alle 18.45 con la sfida fra Inter ed Empoli a San Siro. I nerazzurri vincendo potrebbero portarsi momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della risposta del Milan impegnato domenica sera a Verona.

L’altro anticipo del venerdì è il match fra Genoa e Juventus. I bianconeri hanno conquistato con tre turni d’anticipo l’accesso alla prossima Champions League e sono già con la testa alla finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma mercoledì prossimo a Roma. Il Genoa, dopo la bruciante sconfitta nel derby contro la Sampdoria, non può più sbagliare se vuole avere ancora chances di rimanere in Serie A anche l’anno prossimo.

Sabato alle 15 è in programma la sfida fra il Torino di Juric e il Napoli di Spalletti. I ragazzi di Spalletti sono già matematicamente qualificati in Champions, ma sono praticamente fuori dalla lotta scudetto.

Alle 18 al Mapei Stadium il Sassuolo riceve in casa l’Udinese in una sfida fra squadre in posizione di classifica ormai tranquilla. Ci si aspetta un buon numero di gol, con i padroni di casa che vorranno riscattare i 6 gol presi la settimana scorsa a Napoli.

Alle 20.45 la Lazio ospita allo Stadio Olimpico la Sampdoria. I ragazzi di Sarri sono ancora in corsa per un posto in Europa, mentre gli ospiti devono ancora fare uno sforzo per conquistare la salvezza matematica.

Serie A, trentaseiesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Domenica alle 12.30 l’Atalanta di Gasperini va in Liguria per affrontare lo Spezia. I padroni di casa vogliono conquistare gli ultimi punti per conquistare la salvezza, mentre i bergamaschi sono chiamati alla vittoria per provare a restare in corsa per un posto europeo.

Alle 15 il Venezia, dopo essere stato sconfitto anche nel recupero a Salerno giocato ieri, riceve il Bologna. I lagunari – fanalino di coda del campionato – sono ormai quasi spacciati. Gli emiliani, invece, vogliono dar seguito al buon momento di forma.

Alle 18 la Salernitana riceve il Cagliari in un match chiave e forse decisivo per la salvezza o meno di entrambe le squadre. I campani sono a +1 sui sardi e, quindi, momentaneamente salvi. Un match che promette davvero spettacolo.

La capolista Milan sarà di scena a Verona domenica sera alle 20.45. I rossoneri sono a 7 punti dalla conquista dello scudetto e non possono proprio sbagliare in terra veneta.

Il turno si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Fiorentina e Roma in programma alle 20.45. I giallorossi ieri hanno conquistato l’accesso alla prossima finale di Conference League contro il Feyenoord in programma il prossimo 25 maggio. Il match di lunedì fra i viola e i giallorossi metterà in palio punti preziosi per la partecipazione alle competizioni europee dell’anno prossimo.

Ecco la programmazione tv completa della trentaseiesima giornata di Serie A: