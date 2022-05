Che fine ha fatto Suor Cristina? Il matrimonio che la tiene lontana dalla TV

La suora diventata celebre a ‘The Voice’ per il suo incredibile talento artistico ha cambiato vita e non è più una cantante. Cosa fa ora?

Aveva stupito tutti quanti durante la sua partecipazione al programma ‘The Voice’ nel 2014. Ci riferiamo a Suor Cristina, la quale riuscì clamorosamente a vincere il talent show grazie alle sue incredibili doti canore. Ma ora ha cambiato vita. Cosa fa?

Tutti quanti abbiamo ancora negli occhi (e nelle orecchie) la sua straordinaria partecipazione al programma televisivo in onda sulla Rai. Le strepitose interpretazioni di “One Love” o “Like a Virgin” sul palco di ‘The Voice of Italy’ sono ancora impresse nella memoria di chi ha amato quel talent show.

Un successo incredibile fra i telespettatori, i quali l’hanno votata spingendola a un clamoroso successo in quella manifestazione canora di dominio pubblico. Oltre alla voce eccezionale, a far presa sul pubblico era stata anche la sua anima candida e pura. Durante il programma, fu il rapper J-Ax a volerla con lui nel proprio team. E la scelta fu davvero indovinata!

Suor Cristina Scuccia, in seguito al successo di ‘The Voice’, ha pubblicato anche due album che ebbero un buon successo sia in Italia che all’estero. La suora negli anni successivi è stata spesso in prima linea nel mondo dello spettacolo e nel 2019 fu anche concorrente di ‘Ballando con le Stelle’.

Che fine ha fatto Suor Cristina? Si è “sposata”!

Ma oggi? Suor Cristina non si vede più in televisione da diverso tempo. Il motivo? Ha deciso di avvicinarsi ancora di più a Dio prendendo i voti perpetui. Come da lei stesso ammesso, infatti, l’8 settembre del 2019 ha preso i voti perpetui, entrando definitivamente nell’ordine delle Orsoline.

Questo ‘matrimonio con Dio’ l’ha, quindi, allontanata dal mondo della tv e dello spettacolo. La sua ultima apparizione televisiva è lontana oltre due anni, quando prese parte al programma di Enrico Papi ‘Guess My Age – Indovina l’età’ come ospite.

Il suo ‘matrimonio con Dio’ e la sua scelta di fare musica sono stati descritti con queste parole da Suor Cristina sulla sua pagine web personale: “Cantare per me è sinonimo di fede. Ma c’è stato un momento, quando ho iniziato la mia vita religiosa, in cui ho dovuto pensarci seriamente. Ho scelto di unirmi a Dio e mettere da parte la musica. Mi sono dovuta chiedere: possono la musica e la fede convivere? Questa è la domanda cruciale. Non è stato facile. La mia famiglia non aveva quel tipo di apertura”.

E sulla decisione di prendere i voti perpetui: “Ho rinnovato il ‘sì’ a Cristo, ma con più consapevolezza: sono passata a un amore ancora più profondo”.

Oggi Suor Cristina si è allontanata dalla scena televisiva, ma continua a cantare e a fare musica in privato, coltivando sempre la sua grande passione. L’amore vero, però, lo riserva esclusivamente per Dio.