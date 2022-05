Trova un enorme tesoro dopo 10 anni di ricerche: un bottino sorprendente – “Non è proprio carino”

C’è voluto ben oltre un decennio per trovare un vero e proprio tesoro, un diamante da 2,38 carati. È accaduto nel Crater of Diamonds State Park dell’Arkansas

La pazienza e la perseveranza molto spesso premiano. Lo può certamente affermare Adam Hardin, un uomo che ha dedicato ben oltre 10 anni per cercare un tesoro, finendo per trovarlo davvero. Il cercatore ha perlustrato palmo a palmo il Crater of Diamonds State Park dell’Arkansas e alla fine è riuscito ad imbattersi proprio in un grande diamante da 2,38 carati, il più grande mai rinvenuto nel parco nel corso del 2022.

La scoperta è avvenuta il 10 aprile, come affermato dai funzionari locali: Hardin è un frequentatore abituale del parco e ha setacciato il terreno umido nell’East Drain muovendosi su un’area di ricerca di 37,5 acri, trovando infine la gemma.

Scopre un diamante: il racconto del cercatore fortunato

“Era proprio nel mezzo del terreno, quando l’ho visto ho esclamato ‘wow, è un grande diamante!”. Il diamante ha le dimensioni di un sasso, con il colore marrone caffè e una forma arrotondata ha detto Waymon Cox, del parco. “Ha una lucentezza metallica tipica di tutti i diamanti trovati nel parco, con alcune inclusioni e fessure che corrono lungo tutta la superficie”.

Sono molti i cercatori che tentano la fortuna in questa zona degli sTati Uniti e la competizione è forte. “Uno degli altri ragazzi ed io siamo andati avanti e indietro per vedere chi avrebbe trovatoil diamante più grande, lui ne ha scoperto uno da 1,79 carati e stavano scherzando su chi avrebbe trovato il successivo e sarebbe stato il ‘re della montagna’. Quando l’ho scoperto ho avuto la sensazione di averlo battuto”, ha raccontato soddisfatto il cercatore.

Quanti diamanti sono stati scoperti nel parco

Hardin ha chiamato il suo diamante Frankenstone. “Ho pensato al nome perché ha un aspetto non proprio carino”, ha spiegato dicendo di avere intenzione di venderlo. Si tratta del diamante più grande trovato nel parco da settembre, quando venne scoperta una gemma gialla da 4,38 carati.

Il diamante di Hardin è il più grande diamante marrone da quando il Kinard Friendship Diamond da 9,07 carati è stato trovato nel Labor Day 2020. I funzionari del parco hanno affermato che 260 diamanti sono stati registrati al Crater of Diamonds State Park nel 2022, per un peso totale di oltre 44 carati. Ed ogni giorni ne vengono scoperti almeno 1 o 2. Il fortunato scopritore non ha certamente intenzione di fermarsi qui ed anzi la scoperta del maxi diamante gli ha dato la giusta ‘dose’ di energia per proseguire nelle sue ricerche, nella speranza di trovare una gemma ancor più grande. Quello che al momento non è stato comunicato è invece il suo valore, ma si tratterà certamente di una cifra che consentirà ad Hardin di dare una svolta alla sua vita.