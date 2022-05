Visitare un intero stato spendendo solo 9 euro: l’incredibile proposta per l’estate viene dall’Europa

Uno stato europeo ha lanciato una proposta anti-crisi, ovvero un ticket da 9 euro per utilizzare i treni regionali e spostarsi in lungo e in largo nel Paese

La crisi economica innescata da pandemia e guerra potrebbe rendere per molte famiglie difficoltoso organizzare una vacanza a causa degli alti costi ad essa connessi. Ma dalla Germania arriva una proposta da non lasciarsi scappare, ovvero la possibilità di visitare il Paese spendendo solo 9 euro al mese.

L’iniziativa arriva dal governo di coalizione che ha concordato l’emissione, per questa estate, di un biglietto di viaggio mensile da 9 euro come parte di uno speciale pacchetto di sgravi finanziari volto ad alleviare il costo della vita e la crisi energetica. Sarà valido da giugno a fine settembre con un costo totale di 27 euro.

Il governo ha introdotto un biglietto da 9 euro

Uno degli aspetti migliori di questo biglietto fortemente ridotto è che è valido su tutto il territorio nazionale nelle varie reti di trasporto locale su autobus, treni, U-Bahn e tram. Ciò significa che chiunque acquisti il biglietto a Francoforte potrà viaggiare anche su treni regionali e autobus in Baviera o nel Meclemburgo-Pomerania occidentale. Sono esclusi dall’offerta solo i treni a lunga percorrenza, come ICE o IC.

E verrà lanciato durante l’estate, il momento perfetto per visitare la Germania. Una proposta che potrebbe spingere molti viaggiatori amanti dell’auto a lasciare il proprio veicolo a casa per sfruttare i treni. Secondo quanto emerso da un sondaggio commissionato di recente dal quotidiano Tagesspiege, il 29% dei tedeschi ha affermato di potersi immaginare di andare in vacanza con il biglietto economico.

9 euro al mese per visitare l’intera Germania, ecco come

In Germania la rete ferroviaria supera i 38mila chilometri, dunque si tratta di un’occasione ghiotta anche perchè il treno è il miglior modo per ammirare laghi, colline, fiumi, villaggi e città tedeschi. Il biglietto di trasporto ridotto può essere utilizzato su tutti i treni regionali in Germania e organizzandosi in anticipo con gli orari sarà possibile attraversare l’intero stato su questi convogli.

Questo perché negli ultimi anni sono state costruite linee estremamente lunghe e questo potrebbe portare i turisti a scoprire parti del Paese mai viste. Si potrà viaggiare lungo il Reno ed il lago di Costanza a tu per tu con un paesaggio mozzafiato, ammirando le cascate vicino a Sciaffusa, le Alpi sullo sfondo e l’incantevole Alta Svevia con i suoi edifici barocchi. Un viaggio di quasi 300 km che culminerà con l’osservazione del campanile più alto del mondo, Ulm Minster.

Alcuni degli itinerari possibili

Oppure il viaggio da Karlsruhe a Costanza che dura tre ore, alla scoperta delle Foresta Nera o ancora l’Algovia in Baviera, stato meridionale tedesco con molte belle linee regionali, prendendo ad esempio la linea da Monaco a Fussen; o ancora la linea che collega gli stati della Renania-Palatinato e dell’Assia, con ferrovie considerate monumenti nazionali.

O perchè non godersi a soli 9 euro i panorami del Vogtland sulla Elstertalbahn che con 30 stazioni e fermate è la linea ferroviaria con il maggior numero di ponti d’Europa; oppure le “super linee” del Brandeburgo prendendo un treno che va da Lutherstadt Wittenberg a Stralsund percorrendo ben 342 km. Insomma non c’è che l’imbarazzo della scelta.