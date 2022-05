Stessi occhi profondi e chioma selvaggia: riconoscete di chi è figlio questo bel giovane?

E’ proprio il caso di dire tale padre, tale figlio. Il figlio di Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, sembra proprio come suo padre, quando infiammava i cuori delle ragazzine – e non solo – con la sua “Always”.

Bello, romantico e tenebroso. Questa era la descrizione tipo di Jon Bon Jovi all’inizio degli anni Novanta. La sua ballad “Always” ha mietuto cuori su cuori, infranti al solo pensiero di non poter essere ritratti dalla chioma più bionda e selvaggia del panorama musicale di trent’anni fa. E pure se il tempo è passato e la folta capigliatura si è ingrigita, il fascino non ha mai abbandonato il cantante, oggi un uomo maturo e padre di quattro figli.

Uno di loro è Jake Bongiovi che oggi compie 20 anni. I fan non hanno potuto non notare un’incredibile somiglianza col padre. L’attore in erba, infatti, stava posando per un servizio fotografico molto provocante per la rivista ‘Man About Town’. A petto nudo – un po’ come Bon Jovi senior – Jake, col fisico scolpito, faceva addominali davanti alla telecamera per la gioia di tutti i suoi fan.

L’attore ha poi indossato una giacca da motociclista oversize che gli conferiva un aspetto molto elegante. La giovane star, curata nei mini dettagli, ha recentemente firmato un contratto con l’agenzia di moda statunitense IMG. E come riportato dal ‘The Sun’, Jake Bongiovi ha confessato in precedenza di voler intraprendere anche una carriera nella recitazione, a differenza del padre.

Jake ed il legame con Millie Bobby Brown

La fidanzata di Jake è davvero uno dei volti più famosi e sulla cresta dell’onda del momento. Stiamo parlando di Millie Bobby Brown, 18 anni da poco, la star della fortunatissima serie tv Netflix “Stranger Things”. Dopo qualche rumours iniziale, i due hanno ufficializzato la loro relazione solo a marzo per i British Academy of Film and Television Arts svoltisi a Londra.

Non si sa come Jake e Millie si siano conosciuti. Per qualche mese hanno anche negato che ci fosse del tenero tra loro, dicendo di essere solo amici, ma erano davvero splendidi insieme, mano nella mano, sul red carpet.

Sempre nell’articolo del Sun, si legge che Jake, intervistato da ‘Man About Town’, non vuole essere un rocker come suo padre. Non è la musica, insomma, il suo sogno nel cassetto. Proprio per questo il giovane attore si è recentemente trasferito da New York a Londra per ottenere più ruoli recitativi. “Quello che condivido con mio padre è il nostro amore per i film”, ha detto Jake alla rivista.

Il fidanzato della Brown è il terzo di quattro figli. Ha una sorella maggiore, Stephanie, di 28 anni, poi un fratello maggior Jesse, di 25, ed infine Romeo che ha 16 anni. Bon Jovi ha incontrato la moglie Dorothea Hurley, 60 anni, quando i due frequentavano lo stesso liceo nel New Jersey. Si sono sposati poco dopo e la loro relazione è una delle più forti e salde nel mondo dello spettacolo. Una verità rarità, soprattutto per il cliché della rockstar, bella e dannata, e dalla vita sentimentale estremamente altalenante.