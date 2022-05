Whatsapp, cambia tutto: gli utenti sconvolti dal nuovo aggiornamento

Stanno reagendo tutti con shock e stupore gli utenti di Whatsapp per un aggiornamento importante ed atteso da tempo. Che farà felici milioni di persone

Tenetevi forte, la famosa piattaforma di messaggistica è pronta a regalare una nuova importante sorpresa con uno degli aggiornamenti più attesi degli ultimi tempo. Ebbene sì, Whatsapp si rinnova implementando la tanto richiesta funzionalità dopo mesi di rumors e voci non confermate. Gli utenti stanno reagendo con enorme stupore alla notizia che ormai sembra essere confermata e che viene considerata una vero e proprio punto di svolta nel modo di usare l’app di messaggistica.

Mark Zuckerberg, che gestisce Meta, (proprietario di WhatsApp), ha condiviso la notizia con una selezione di emoji di reazione. E la novità sta proprio qui: l’app ha aggiunto nel suo ultimo aggiornamento la possibilità di inserire reazioni ai messaggi inviati utilizzando varie emoji, proprio come accade da tempo su Facebook.

L’annuncio di Zuckerberg: la nuova funzione di Whatsapp

Pensare che se ne parlava già da agosto 2021 quando iniziarono a circolare le prime voci. Dopo quasi un anno di attesa le reazioni ai messaggi sono finalmente arrivate, e non si tratta di un periodo di test per il canale beta di Whatsapp ma della loro introduzione ufficiale nell’app. La distribuzione dell’aggiornamento è iniziata nelle ultime ore e un passo alla volta dovrebbe essere disponibile per tutti anche se non vi sono informazioni in merito alle aree che saranno coinvolte per prime in questo importante upgrade e nemmeno sulle tempistiche necessarie affinchè la novità sia disponibile su scala globale. Ma potrebbe essere questione di pochi giorni.

Che cosa sono le reazioni ai messaggi

Si tratta di una funzionalità arcinota ma per chi ancora non lo sapesse, le reazioni altro non sono che delle emoji predefinite che è possibile apporre ad un messaggio inviato in maniera pressochè immediata, senza dover andare a cercare tra l’elenco delle emoticons e soprattutto senza intasare il flusso della chat con ulteriori risposte. Insomma possono essere impiegate come una sorta di risposta breve, evitando di aggiungere nuove frasi quando non necessario.

Tutto ciò che bisogna fare è tenere premuto a lungo sul messaggio al quale si intende rispondere per poi ‘reagire’ selezionando dall’elemento orizzontale che comparirà sullo schermo l’emoji più adatta tra quelle disponibili.

In futuro il numero di reazioni aumenterà

Dal pollice sollevato dei like al cuore, dalle risate allo stupore, dalle mani giunte in segno di ringraziamento o di preghiera alle lacrime, sono sei le reazioni disponibili. Ma ci sono altre succulente anticipazioni per il futuro perchè come anticipato da Zuckerberg in persona in futuro le reazioni dovrebbero aumentare e potrebbe essere possibile scegliere tra un catalogo davvero ricco di emoji. Di fatto si tratta di una rivoluzione a suo modo storica e che cambierà definitivamente il modo di usare questa app.