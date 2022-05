Una ex top model compie 57 anni. Oggi è completamente diversa – cosa le è successo?

Domani Linda Evangelista, la top model che negli anni ’90 ha infiammato le copertine e le passerelle di tutto il mondo, compirà 57 anni. Ma oggi è notevolmente cambiata rispetto a un tempo. Per quale motivo?

Linda Evangelista è una delle donne che negli anni ’90 ha scatenato le fantasie degli uomini di tutto il mondo. L’ex top modella canadese di origine italiana domani compirà 57 anni, ma oggi appare completamente diversa rispetto a un tempo. Per quale motivo?

Oltre al naturale progredire degli anni, Linda Evangelista è stata vittima di un trattamento estetico di criolipolisi non andato a buon fine. L’intervento, invece, di ridurre la massa lipidica ha prodotto l’effetto opposto. Su Instagram lo scorso anno si era lasciata andare a uno sfogo dal tono drammatico: “Sono sfigurata, irrimediabilmente”. Queste erano state le sue parole dopo l’intervento di chirurgia estetica non andato per il verso giusto.

L’operazione chirurgica andata male risale al 2016. Linda Evangelista ha detto di essersi nascosta per oltre 5 anni prima di rivelare il suo attuale stato di salute. A ‘People’ aveva affermato ciò: “Non posso più vivere così, nascondendomi e vergognandomi. Semplicemente non potrei più vivere con questo dolore. Finalmente sono disposta a parlare”. E ancora: “Ho cercato di rimediare da sola, pensando di aver fatto qualcosa di sbagliato. Sono arrivata al punto di non mangiare più, e pensavo di perdere la testa”.

Linda Evangelista ha calcato le passerelle più importanti al mondo ed è stata testimonial di bellezza di alcuni fra i più noti brand, come Calvin Klein, Chanel, Versace, Valentino, Dolce & Gabbana e molti altri ancora. Un successo incredibile quello della supermodella canadese di origini italiane.

Già, perché Linda nacque in Ontario – precisamente a St. Catharines, ma è figlia di genitori immigrati italiani. La famiglia, infatti, è originaria di Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone.

Uno sguardo ammiccante, le labbra carnose e uno dei volti più ricercati per le copertine di tutto il mondo. Tutto questo è stato Linda Evangelista. Insieme a Naomi Campbell e a Christy Turlington, la bella Linda ha fatto parte del cosiddetto ‘The Trinity’, cioè il terzetto di top model più note e ricercate al mondo fra gli anni Ottanta e gli anni Novanta.

Una carriera straordinaria interrotta nel 2010. La sua ultima apparizione pubblica, infatti, si ebbe al Met Gala di New York proprio in quell’anno. Poi i problemi estetici e la non volontà di far sapere a tutti il suo stato. Ma ora Linda ha deciso di mostrarsi nuovamente in pubblico. Vuole dimostrare il potere della sua bellezza (non solo esteriore) anche ormai a 57 anni.

La sfortuna si è abbattuta su di lei dopo l’intervento andato male. Ci auguriamo che dopo questi anni complicati Linda possa ritrovare la pace e la serenità interiore per continuare al meglio la sua vita, nonostante quanto di spiacevole le ha riservato il destino.