Grave lutto colpisce il mondo del cinema: è morto l’attore di una serie culto

Sono ore di lutto per il mondo del cinema, che deve fare i conti con la scomparsa di un nome illustre tanto amato per la sua memorabile recitazione in una delle serie tv più amate

Si trovava nella sua casa nella città canadese di Toronto quando è purtroppo deceduto. Gettando nello sconforto migliaia di appassionati di cinema ed in particolare di una amatissima serie tv. Stiamo parlando di Twin Peaks, serie televisiva statunitense suddivisa in due stagioni e trasmessa tra il 1990 ed il 1991 negli Usa. Ideata da David Lynch e Mark Frost, è ambientata nella cittadina montana di Twin Peaks, a poca distanza dal confine tra Usa e Canada.

Si tratta di una località fittizia, un paesino tranquillo la cui pace è scossa dal ritrovamento del corpo senza vita della figlia unica dell’avvocato Leland Palmer, ovvero Laura Palmer. Considerata una delle più popolari ragazze della città, sul caso vengono avviate approfondite indagini da parte della polizia locale, coadiuvata dall’agente speciale dell’Fbi Dale Cooper. Indagini che porteranno alla scoperta di una serie di oscuri fatti legati al paese e ai suoi abitanti.

Se ne va il cattivo di Twin Peaks, ore di dolore per i fan

Tanti sono gli attori che hanno preso parte a Twin Peaks. Tra di loro Kyle MacLachlan nel ruolo di Dale Cooper e Ray Wise nei panni di Leland Palmer. E tra di loro anche il compianto Kenneth Welsh, attore canadese che in queste serie televisiva era noto per il suo memorabile ruolo del cattivo Windom Warle.

La famiglia ha confermato il suo decesso, sopraggiunto all’età di 80 anni, ma il primo a confermarne la morte è stato il suo agente Pam Winter il quale ha rilasciato una dichiarazione a The Hollywood Reporter. Quella di Welsh è stata una carriera molto ricca: oltre ad aver lavorato in Twin Peaks ha preso parte a due film che hanno ottenuto grande successo ovvero The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo, di Roland Emmerich uscito nel 2004; ed il noto The Aviator firmato da Martin Scorsese.

Una lunga carriera ricca di successi e soddisfazioni

Ma non solo: tanti sono stati i progetti televisivi e cinematografici che lo hanno visto impegnato ed in diversi casi sono stati girati proprio nella sua terra di origine, il Canada. Lo ricordiamo ad esempio in Star Trek e ancora in X-files ed in Smalville. Per quanto riguarda The Day After Tomorrow ha interpretato il vicepresidente, mentre in The Aviator è stato il padre di Katharine Hepburn, interpretata da Cate Blanchett.

In Twin Peaks lo abbiamo visto in particolare nella seconda stagione. Ma non è finita qui perchè Welsh ha ottenuto ruoli anche nei film Labirinto mortale del 1988), Il corpo del reato del 1989, Timecop – Indagine dal futuro uscito nel 1994. E ancora in Vento di passioni del 1994, Premonizioni del 1995, The Fog – Nebbia assassina del 2005 e Adoration uscito nel 2008.