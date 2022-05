L’ex diva Disney nuda e self confident a 34 anni: ai fan cade l’occhio su un dettaglio

Hilary Duff, raggiante e self confident, ha posato completamente nuda sulla copertina di Women’s Health Body Issue. I fan però hanno notato un nuovo e carinissimo dettaglio.

E’ ancora forte la convinzione che una gravidanza per le donne rappresenti una condizione irreversibile. Una volta diventate mamme, infatti, non si può essere più quelle di prima. Apparire sicure di sé, belle, curate, ma soprattutto sexy, sembra quasi un peccato imperdonabile che blocca la crescita del pargolo. Ma non è assolutamente così e Hilary Duff lo sa molto bene.

L’ex diva Disney, infatti, ha posato per la rivista statunitense “Women’s Health Body Issue” completamente nuda. Raggiante e totalmente self confident, come riportato dal ‘The Sun’, nell’intervista la Duff ha parlato del corpo ideale secondo i parametri hollywoodiani.

“Sono orgogliosa del mio corpo. Sono orgogliosa che abbia generato tre figli per me. Sono arrivata ad un punto in cui sono in pace con i cambiamenti che il mio corpo ha subito”, ha confessato. “Voglio anche che le persone sappiano che un truccatore era lì a illuminare tutto il mio corpo e qualcuno mi ha messo nella posizione più lusinghiera”, ha aggiunto Hilary polemizzando proprio con l’idea dei corpi statuari e perfetti ancora presente nell’industria cinematografica.

La giovane Lizzie McGuire ora è impegnata sul set di “How I Met Your Father” e aveva solo a disposizione quattro mesi e mezzo dopo il parto per poter essere in “forma” per il ruolo di Sophie. Ma non è stato semplice, il pensiero di non essere perfettamente in salute influenza il giudizio sul suo aspetto. “A causa del mio percorso professionale, non posso fare a meno di pensare, ‘Sono davanti alla telecamera e le attrici sono magre”.

Il nuovo tatuaggio di Hilary Duff

La 34enne, però, in passato ha lottato a lungo con i disturbi alimentari quando aveva solo 17 anni, confessando quanto sia stato orribile per lei quel periodo. Altri 17 anni sono passati però da quella triste parentesi della sua vita e ora Hilary Duff è una madre fiera e sicura di sé. Eppure i fan, non hanno notato per prima cosa sulla copertina della rivista l’aspetto incredibile dell’attrice. Un altro dettaglio, infatti, ha attirato la loro attenzione.

L’attrice ha una vera e propria passione per i tatuaggi: ne ha infatti più di 20, tutti piccoli. Le è capitato di doverli coprire per alcuni dei suoi ruoli, anche se non si notano tantissimo, la maggior parte infatti si trovano dietro il bicipite o l’avambraccio.

Tornando all’ultimo tatuaggio, questo ha un significato molto speciale per lei. Come riportato sempre dal ‘The Sun’, Hilary ha spiegato a Women’s Health di aver inciso la parola “Madre” sul collo, con uno stile minimal. “Penso di esser riuscita ora a rispettare molto il mio corpo a 34 anni. Mi ha portato in tutti i posti in cui dovevo andare e mi ha aiutato a costruire una bella famiglia”, ha raccontato l’attrice.

Hilary Duff, infatti, ha due figlie: Banks, di 3 anni, e Mae, di un anno, avute con il suo attuale marito, Matthew Koma. Mentre il più grande, Luca di 10 anni, è il figlio che l’attrice ha avuto con il suo ex marito, giocatore di hockey, Mike Comrie.