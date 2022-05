La figlia di Balotelli e di Raffaella Fico ha ora 10 anni ed è bellissima – ecco com’è diventata

Pia ha ora 10 anni, è in salute ed è davvero molto bella. Scopriamo tutto sulla figlia di Mario Balotelli e di Raffaella Fico.

La love story fra il calciatore Mario Balotelli e la show girl Raffaella Fico ebbe breve durata. Infatti, i due si lasciarono ad aprile 2012 dopo una relazione durata circa dieci mesi. Ma il rapporto fra i due non terminò del tutto. Il motivo? Un paio di mesi dopo la rottura, la Fico scoprì di essere rimasta incinta proprio di Mario Balotelli.

La figlia Pia nacque il 5 dicembre 2012 a Napoli, ma venne riconosciuta ufficialmente dal padre soltanto nel febbraio 2014, all’età di 14 mesi. All’epoca ci fu una controversia giudiziaria terminata con una sentenza. In un primo istante Balotelli non voleva riconoscere la sua paternità, accusando Raffaella Fico di essere rimasta volutamente incinta per una pura questione economica e per essere sempre legato a lui sotto questo aspetto.

Ma pian piano anche Mario ha iniziato ad affezionarsi alla piccola Pia e sono tantissime le foto insieme a lei. Il rapporto tra i due genitori è andato anch’esso migliorando e la Fico recentemente ha ammesso la cosa: “Sono felice perché anche noi abbiamo trovato il giusto equilibrio, con Mario è come se fossimo fratello e sorella, è nato un bel rapporto dopo i conflitti dei primi anni”.

Raffaella Fico ora è fidanzata con l’imprenditore Pietro Neri, mentre Mario Balotelli ha da poco iniziato una storia con la 23enne Francesca Monti. Ma Pia fa parte della vita di Raffaella e Mario. La piccola ha quasi 10 anni, è in perfetta salute ed è anche molto bella.

Pia, la figlia di Balotelli e Raffaella Fico è diventata bellissima. Ecco il suo aspetto attuale

Sia Balotelli che la Fico pubblicano spesso le foto della loro figlia Pia sui vari canali social. La piccola assomiglia sia al padre che alla madre. La carnagione scura l’ha ripresa da Balotelli, mentre le labbra e gli occhi sono molto simili a quelle della madre. Alcuni tratti del viso, comunque, ricordano anche quelli di Mario Balotelli. La bambina ha ripreso, quindi, i tratti caratteristici di tutti e due i suoi genitori.

Qualche anno fa la piccola è stata portata da suo papà all’interno dello stadio di Napoli in occasione di un match che lo vedeva protagonista con la maglia del Brescia. La piccola era apparsa molto felice fra le rassicuranti mani del suo papà, il quale è riuscito a recuperare in pieno il rapporto con sua figlia dopo i primi anni complicati.

Infine, un aneddoto sul nome della piccola. Raffaella Fico decise fin da subito di chiamare sua figlia Pia, essendo molto devota a Padre Pio. La Fico è molto credente e, anche grazie al nome dato alla figlia, ha voluto manifestare a tutti la sua fede.