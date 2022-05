Isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro non ci sta e attacca il figlio: “Davanti a me ste cose?

Carmen Di Pietro ha sferrato il suo attacco in seguito a un bacio per gioco fra suo figlio Alessandro Iannoni e la De Vitis.

L’Isola dei Famosi 2022 – reality show condotto dalla bella Ilary Blasi – sta entrando sempre più nel vivo. I famosi naufraghi sono ospitati presso le Cayos Cochinos in Honduras. Dopo quasi due mesi di ‘sopravvivenza’ continuano le reazioni da parte di alcuni personaggi verso gli eventi che accadono.

Questa volta è il turno di Carmen Di Pietro. Sull’isola è presente anche suo figlio Alessandro Iannoni. Il 20enne si è reso protagonista di un bacio a stampo con Maria Laura De Vitis, in seguito a un gioco della bottiglia particolare organizzato da Edoardo Tavassi (che s’è prestato a mo’ di “bottiglia”) e Mercedes Henger.

La reazione della mamma, da sempre molto possessiva verso il figlio, non si è fatta attendere. La 56enne non si fida di Maria Laura e non le ha mandate certo a dire.

Alessandro era abbracciato alla 24enne, ex fidanzata di Paolo Brosio e fresca vincitrice della ‘Pupa e il Secchione’ in coppia con Edoardo Baietti. Durante il gioco della bottiglia in acqua (che possiamo vedere nel video di seguito) Alessandro e Maria Laura si sono scambiati questo bacio che ha scatenato una reazione non propriamente calma di mamma Carmen!

Carmen assiste al bacio tra Alessandro e Marialaura durante il gioco della bottiglia💥 I suoi dubbi sulla ragazza si fanno sempre più concreti #Isola pic.twitter.com/N0qmd3ZUAI — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 11, 2022

“Alessandro, ma davanti a me ste cose?”. La reazione di mamma Carmen Di Pietro

Dapprima la mamma ha apostrofato il figlio con queste parole: “Alessandro, ma davanti a me ste cose?” La Di Pietro, poi, in un confessionale ha espresso questo parere sul bacio a stampo fra suo figlio e Maria Laura De Vitis, rincarando la dose: “Io sto studiando tutto e valuto anche la situazione di Maria Laura per capire se è davvero interessata ad Alessandro oppure è una cosa così. Non vorrei che vuole conquistarlo tanto per dire ‘ho conquistato Alessandro!’. Se mi accorgo che Maria Laura prende in giro mio figlio io mi arrabbio sul serio, parola mia”.

Carmen Di Pietro ha continuato: “Se mi chiedi se ho fiducia di lei dico no. Conosce troppe cose di me è come se si fosse studiata il mio personaggio. Lei mi dice esattamente quello che io voglio. Questo mi spaventa moltissimo. Se Alessandro vuole provare questa relazione, se lei è falsa, poi mi soffre moltissimo lui”.

Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis si stanno conoscendo negli ultimi giorni e la loro ‘intesa’ sembra essere davvero forte. Nella puntata precedente dell’Isola, inoltre, sono stati protagonisti di una cenetta insieme.

La mamma di Alessandro, dunque, non è assolutamente convinta dell’interesse della ragazza verso suo figlio.

Intanto a ‘Pomeriggio 5’ sull’episodio si è espressa anche Rossana, la mamma di Maria Laura. Queste le sue parole a riguardo e i dubbi sull’interesse di sua figlia: “Alessandro? È un ragazzo molto dolce, carino, non è assolutamente stupido. Se può piacere a Maria Laura? Non lo so…”.