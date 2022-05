Lady Diana, le ultime parole del principe William prima del terribile incidente mortale

Il dolore per la scomparsa di Lady Diana è ancora forte nonostante siano trascorsi ormai quasi 25 anni da quel tragico giorno. Ecco cosa le disse, prima della sua scomparsa, il figlio William

È impossibile scacciare definitivamente il dolore per la prematura scomparsa di Diana Spencer, principessa di Galles, nota a tutti come Lady Diana o Lady D. Amatissima dagli

inglesi ma non solo, tanto che anche in Italia godeva di enorme stima e affetto e la sua morte, avvenuta il 31 agosto del 1997 in un tragico incidente in Francia, a 36 anni

appena compiuto, ha gettato nel dolore e nello sconforto tutto il mondo. Ed anche oggi nonostante siano ormai trascorsi quasi 25 anni da quel triste giorno, il suo ricordo è

ancora vivido ed il dolore non si è attenuato.

I consigli del principe William alla mamma

Il principe William cerca di non mostrare il suo stato d’animo legato alla morte della madre e, complice una moglie che ama e tre splendidi figli, oggi appare sorridente e

spensierato insieme a Kate Middleton mentre incontra i cittadini nel Regno Unito o in occasione dei viaggi organizzati dalla Casa Reale in giro per il mondo per iniziative

benefiche o di sensibilizzazione.

Un periodo della sua vita, quello attuale, ben diverso da un passato meno semplice, un’infanzia funestata da quel lutto che non potrà mai essere dimenticato, e che viene tenuto nel cassetto dei ricordi per non ricadere nella tristezza dopo la ritrovata felicità dopo essersi costruito una vita che era stata spezzata dal drammatico lutto. Ma ci sono alcuni retroscena legati al periodo appena antecedente la morte di Lady D: non tutti sanno che William era solito dare alla madre alcuni preziosi consigli che riguardavano una situazione in particolare e che dovevano servire per aiutare la madre a superare senza stress il tutto. Il fratello di Harry le dava infatti dei suggerimenti su come affrontare al meglio i paparazzi, evitando che ansia e stress avessero il sopravvento.

Cosa ha detto William alla madre Diana

Se Harry appariva molto più duro con i paparazzi dopo la scomparsa della madre, William ha sempre cercato di mantenere una certa calma anche in queste situazioni non facili e che gli ricordano inevitabilmente il periodo più difficile della sua vita. A Lady Diana, in particolare, avrebbe confidato qualcosa proprio poco tempo prima che perdesse la vita in modo drammatico; un consiglio che se lei avesse seguito forse le avrebbe permesso di essere ancora viva, ovvero quello di lasciare l’Inghilterra per poter essere più al sicuro e vivere in serenità. Lo ha rivelato uno dei fotografi che tentarono di immortalare Diana sullo yacht degli Al Fayed ovvero Arthur Edwards.

I paparazzi del resto erano letteralmente ossessionati dalla storia tra la principessa e Dodi Al-Fayed, come rivelato nel documentario LAst Days of a Princess. E pur di ottenere degli scatti esclusivi sarebbero stati disposti a fare di tutto, fino ad inseguire Diana. Non tutti sanno che William, ma anche Harry, erano molto preoccupati per la sua sicurezza e le avrebbero chiesto a più riprese di allontanarsi dalla Royal Family.