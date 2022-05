Sconto superiore al 50% ma per poco – nuova incredibile offerta per la pay-tv

Una settimana imperdibile per gli appassionati di programmi tv, serie televisive ed intrattenimento. Parte la special week che permette ai nuovi abbonati di godere di un prezzo ribassato addirittura superiore al 50%

Aggiudicarsi un abbonamento alla pay-tv ad un prezzo inferiore al 50% della tariffa standard? In questi giorni è possibile grazie ad un’offerta da urlo dedicata ai tanti appassionati di serie tv, programmi ed intrattenimento che non hanno però ancora sottoscritto un contratto.

La speciale offerta è stata lanciata contestualmente ad una “Special week”, una settimana davvero speciale che proseguirà fino al prossimo martedì 17 maggio 2022 nel corso della quale i nuovi abbonati potranno accedere ad una ricca serie di contenuti ad un costo ribassato di oltre il 50%.

Sconto superiore al 50%: l’offerta da non lasciarsi scappare

Ma entriamo nel merito: la proposta arriva da Sky che ha lanciato un maxi sconto per i contenuti di Sky Tv e Sky Cinema ma anche per Netflix (con Sky Q) ad una cifra davvero molto bassa rispetto al prezzo di listino e che prevede peraltro anche un anno di abbonamento digitale al Corriere della Sera. Me quanto si spende? Ebbene se la tariffa base è di 44 euro al mese, nel corso della Special Week sarà possibile attivare un abbonamento al costo di soli 19,90 euro al mese per i successivi 18 mesi. E a quel punto non ci sarà che l’imbarazzo della scelta: diventare cliente consentirà di accedere a tutte le serie tv, ma anche a decine di documentari e poi ai canali di news, per proseguire con le produzioni firmate Sky Original.

Il pacchetto scontato prevede anche tante serie televisive del ‘Belpaese’ oppure dall’estero, alcune delle quali trasmesse in contemporanea con gli Stati Uniti. Nei 19,90 euro al mese per 18 mesi è previsto anche tanto spazio per l’intrattenimento, con la possibilità di trascorrere piacevoli serate divertendosi insieme a tutta la famiglia.

Cosa è incluso nel pacchetto Sky

Entrando più nel dettaglio Sky Cinema offre oltre 200 prime visioni nel corso dell’anno, tantissime pellicole made in Italy ma anche internazionali e ben 200 film Sky Original all’anno. Con un ventaglio di oltre 1500 titoli tra i quali scegliere. I documentari spaziano dal mondo animale alla storia, dalla natura all’attualità fino all’universo scientifico. I successi di NBCUniversal che prevedono reality, film, serie originali, sono disponibili on demand. E nell’offerta è incluso anche l’accesso a tutti i contenuti di Netflix, dalle serie televisive ai programmi per i più piccoli fino ai documentari.

Con la possibilità di mantenere il proprio account Netflix oppure di crearne uno ex novo per utilizzare il piano Netflix standard incluso nell’offerta, che consente di vedere i programmi in contemporanea su due device.

Come abbonarsi

Due sono le soluzioni disponibili per chi è intenzionato a sottoscrivere un abbonamento. La prima è Sky Q via Internet ricevendo a casa un decoder che andrà connesso a Internet iniziando immediatamente a vedere i contenuti Sky previsti nell’offerta e senza bisogno di disporre di una parabola.

L’alternativa è invece Sky Q via satellite godendo della qualità del 4K HDR con Sky Ultra HD. Sarà possibile registrare fino a quattro programmi o, se necessario, mettere in pausa anche i programmi in diretta tv. Infine una piccola segnalazione: per avere Sky Q su tutti i monitor della propria casa bisogna scegliere Sky Multiscreen (un’esclusiva Sky Q Platinum).