Serie A, dove vedere la trentasettesima giornata di campionato in tv?

La trentasettesima giornata di Serie A al via domani. Il Milan riceve l’Atalanta per avvicinarsi sempre di più allo scudetto.

Al via domani la trentasettesima e penultima giornata del massimo campionato di calcio italiano. Tutte le attenzioni sono rivolte alla sfida scudetto a distanza fra Milan e Inter. I rossoneri sono a 4 punti dallo scudetto matematico e non possono permettersi passi falsi. L’Inter – reduce dal successo in Coppa Italia nella finale contro la Juventus – proverà a vincere i restanti due match e sperare in una sconfitta dei ‘cugini’.

Si parte sabato alle 15 con la sfida fra Empoli e Salernitana. I toscani sono già salvi, mentre i campani sono reduci da 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime partite e sono molto vicini a un vero e proprio miracolo sportivo. Una vittoria in terra toscana significherebbe tanto in tal senso.

Alle 18 sono in programma due partite in contemporanea. Il Verona riceve il Torino al Bentegodi, mentre l’Udinese aspetta lo Spezia, ancora a caccia di un ultimo sforzo per festeggiare la permanenza nella massima serie.

Alle 20.45 la Roma riceve il Venezia. I giallorossi, dopo la sconfitta di Firenze, hanno l’obbligo dei tre punti per restare nelle posizioni che assegnano un posto in Europa l’anno prossimo.

Domenica alle 12.30 si sfidano Bologna e Sassuolo al Dall’Ara in un match che ha poco da dire in chiave classifica. Entrambe hanno già raggiunto i propri obiettivi stagionali: si giocherà per lo spettacolo.

Serie A, trentasettesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Domenica alle 15 il Napoli riceve il Genoa. I partenopei con una vittoria blinderebbero il terzo posto, ma il Genoa è obbligato a conquistare punti preziosi (possibilmente l’intera posta in gioco) per sperare ancora nella salvezza.

Ma veniamo alla lotta scudetto. Alle 18 scende in campo prima il Milan a San Siro in una sfida molto ostica contro l’Atalanta di Gasperini. Alle 20.45 l’Inter va a Cagliari in un match da dentro o fuori anche per i sardi. Una sconfitta del Cagliari, infatti, significherebbe molto probabilmente retrocessione in Serie B.

Lunedì, infine, sono in programma due incontri. Alle 18.30 la Sampdoria riceve la Fiorentina allo Stadio Marassi. I blucerchiati non sono ancora matematicamente salvi, mente la viola è a caccia di punti per la zona europea.

Infine, alle 20.45 la Juventus – ancora arrabbiata per la sconfitta in Coppa Italia e per le polemiche arbitrali – ospita la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Ecco la programmazione tv completa della trentasettesima giornata di Serie A: