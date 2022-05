Britney Spears, lo straziante annuncio sconvolge i fan: “Un momento devastante per qualsiasi genitore”

Solo poche settimane fa aveva annunciato di essere in dolce attesa, una sorta di rinascita dopo il periodo burrascoso legato alle vicende giudiziarie che l’hanno vista coinvolta in merito alla custodia legale del padre. Nelle ultime ore un nuovo incubo per la popstar

Per settimane aveva aggiornato i suoi numerosissimi fan dell’evolversi della gravidanza, dopo aver annunciato di essere in dolce attesa. Ma nelle ultime ore la situazione è radicalmente e drammaticamente cambiata con un annuncio che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Parole strazianti comunicate via social, per rivelare a tutti che quel bimbo che la popstar Britney Spears ed il suo compagno stavano attendendo con ansia non c’è più.

Un nuovo momento difficile, anzi difficilissimo, quello affrontato dalla cantante di fama mondiale, dopo che sembrava essere finalmente uscita da un incubo lungo anni, legato alle vicende giudiziarie che la riguardavano in merito alla custodia legale obbligatoria del padre. Lottando strenuamente Britney era finalmente riuscita a staccarsi da lui per poter dare inizio ad una nuova vita insieme al suo amato compagno Sam Ashgari e ai suoi due figli, Sean Preston e Jayden James, avuti dall’ex marito Kevin Federline, di 16 e 15 anni.

Lo straziante annuncio sulla gravidanza, Britney ha perso il bimbo

La notizia è stata data proprio dalla coppia con un comunicato ufficiale: “È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che abbiamo perso il nostro bambino meraviglioso all’inizio della gravidanza. Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. L’amore che abbiamo l’un l’altra adesso è la nostra forza. Continueremo a cercare di ampliare la nostra bella famiglia. Siamo grati per tutto il vostro sostegno. Chiediamo gentilmente – ha concluso Britney – la privacy in questo momento difficile. Grazie per tutto il vostro supporto”. Un momento davvero difficile per la cantante, che in precedenza aveva con molta trasparenza parlato delle difficoltà che aveva dovuto affrontare per entrambe le sue due precedenti gravidanze.

Britney Spears senza veli sui social: fan preoccupati

Negli ultimi giorni, quando sembrava che tutto stesse andando ancora per il meglio dal punto di vista della gravidanza, di Britney Spears si è parlato per ben altre ragioni che hanno fatto preoccupare i fan. La cantante si è infatti mostrata sui social completamente nuda in una serie di scatti che hanno lasciato i fan della star di Toxic alquanto perplessi. Immagini che potrebbero voler testimoniare il desiderio di libertà riconquistato dopo 13 anni trascorsi sotto la tutela del padre, ma che per la maggior parte degli utenti nasconderebbero una sorta di richiesta di aiuto.

Nelle immagini la Spears si copre il seno con le mani mentre le parti intime sono nascoste da un cuore, e non ha indosso nemmeno un vestito. Gli scatti sono accompagnati da didascalie che non sembrano avere alcun legame non le foto. Da un lato c’è chi le ha fatto i complimenti sottolineando che ora che è libera abbia tutto il diritto di esprimersi come meglio chiede. Ma molti altri folowers hanno iniziato ad interrogarsi sulle ragioni celate dietro questo gesto. Domandandosi se la cantante sia pienamente consapevole o meno di quello che fa…