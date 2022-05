Kate Middleton pronta per il quarto figlio? Le clamorose parole di William

La coppia reale più amata sarebbe pronta per concepire un altro figlio? Il siparietto delle ultime ore tra Kate e William lo sta facendo pensare a moltissime persone

Kate Middleton non ha mai nascosto il suo desiderio di avere un quarto figlio ma non ha mai ufficialmente confermato questa intenzione lasciandolo più che altro intendere. E quanto accaduto nelle ultime ore ha aumentato l’aspettativa degli inglesi in merito a questa possibilità: tutto è nato da uno ‘scherzo’ del principe William ma le parole del Duca di Cambridge sono state immediatamente ‘interpretate’ e contestualizzate portando alla luce l’ipotesi che la consorte voglia al più presto dare alla luce un altro bimbo.

Quanto accaduto nelle ultime ore è una sorta di siparietto avvenuto nel corso di una visita ufficiale in Scozia dei duchi di Cambridge, che hanno preso parte ad un’iniziativa davvero particolare durante la quale William si è ‘lasciato andare’ ad una battuta che potrebbe però nascondere un fondo di verità. Questo perchè, appunto, la coppia ha tre figli ma non di rado si parla, ed i media inglesi lo fanno spesso, dell’ipotesi che ne possa presto arrivare un quarto.

Kate vuole un altro figlio? Il siparietto nella scuola elementare e le ipotesi

Ebbene Kate Middleton e William hanno partecipato, in una scuola elementare nella città di Glasgow, ad una lezione speciale sorridendo e facendo gioire i presenti, divertendo la platea con un inaspettato siparietto legato proprio alla loro famiglia.

Tutto ha avuto inizio quando Kate si è accorta della presenza di un bebè di appena dieci mesi e ha chiesto di poterlo coccolare; una scena bellissima ed emozionante che però sembra aver ‘preoccupato’ il marito, il quale è intervenuto subito dicendo “per favore potete portare fuori di qui mia moglie prima che le torni il desiderio di maternità?”.

“Il quarto figlio fa parte dei piani”

Parole molto chiare quelle pronunciate da William nella scuola elementare St. John che fanno ben comprendere quanto forte sia il desiderio di maternità nella duchessa e che probabilmente lei ed il marito ne potrebbero anche aver già parlato in questi mesi. Del resto anche la regina Elisabetta sarebbe assolutamente favorevole a conoscere un altro nipotino e numerose fonti danno per certo che sia solo questione di tempo prima che la coppia decida effettivamente di concepirlo.

Il quarto bambino – spiegano le fonti – fa parte da sempre dei piani di Kate. Aveva messo da parte il proposito di una nuova maternità con il diffondersi della pandemia di coronavirus, ma ora si sente pronta a tornare alla carica, ma il marito, sebbene adori l’ambiente familiare sereno e sicuro in cui stanno crescendo i suoi figli. si fermerebbe volentieri ai suoi tre: George, Charlotte e Louis”. Chi la spunterà tra i due, dunque?